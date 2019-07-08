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08.07.2019 12:30
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Ученые выяснили главную причину нападения медведей на людей

Текст: Ирина Штерман
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Группа ученых из 23 стран мира, среди которых был и Александр Шишикин, заведующий лабораторией техногенных лесных экосистем Института леса им. В.Н. Сукачева, пришла к выводу, что главная причина агрессии хищников - неосторожное поведение человека.

Фото: iStock
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Как сообщается на сайте Красноярского научного центра СО РАН, рассмотрев более 600 задокументированных случаев нападений медведей на человека, ученые заключили, что виновник конфликта, как правило, сам человек.

Расширение городов и мобильность населения привели к тому, что люди все чаще вторгаются на территории, которые медведи считают "своими". По мнению исследователей, наиболее опасны встречи человека с самкой, опекающей медвежат - на них приходится более половины случаев нападений. За ними следуют внезапные (для медведей) столкновения (20% случаев), присутствие собаки (17%), ранение во время охоты (10%), стремление добыть еду (5%).

Ученые сочли необходимым напомнить, что медведи вовсе не так безобидны, как это принято считать - на самом деле, это опасные хищники. Среди рассмотренных ими случаев нападений 90% привели к тяжелым травмам у людей.

Исследователи разработали рекомендации, позволяющие избежать развития трагических сценариев. Самые актуальные - не ходить по тайге в одиночку, производить достаточно шума, предупреждая "хозяев тайги" о своем присутствии, и ни в коем случае не убегать при появлении медведя - вместо этого они предлагают "понять шум, отступая на безопасное расстояние". В этом случае, считают ученые, хищник, скорее всего, ретируется.

По мнению ученых, понимание причин агрессии медведей должно способствовать как безопасности людей, так и сохранению популяции этих животных.

Общество Наука Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край
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