Ученые выяснили главную причину нападения медведей на людей

Группа ученых из 23 стран мира, среди которых был и Александр Шишикин, заведующий лабораторией техногенных лесных экосистем Института леса им. В.Н. Сукачева, пришла к выводу, что главная причина агрессии хищников - неосторожное поведение человека.

Как сообщается на сайте Красноярского научного центра СО РАН, рассмотрев более 600 задокументированных случаев нападений медведей на человека, ученые заключили, что виновник конфликта, как правило, сам человек.

Расширение городов и мобильность населения привели к тому, что люди все чаще вторгаются на территории, которые медведи считают "своими". По мнению исследователей, наиболее опасны встречи человека с самкой, опекающей медвежат - на них приходится более половины случаев нападений. За ними следуют внезапные (для медведей) столкновения (20% случаев), присутствие собаки (17%), ранение во время охоты (10%), стремление добыть еду (5%).

Ученые сочли необходимым напомнить, что медведи вовсе не так безобидны, как это принято считать - на самом деле, это опасные хищники. Среди рассмотренных ими случаев нападений 90% привели к тяжелым травмам у людей.

Исследователи разработали рекомендации, позволяющие избежать развития трагических сценариев. Самые актуальные - не ходить по тайге в одиночку, производить достаточно шума, предупреждая "хозяев тайги" о своем присутствии, и ни в коем случае не убегать при появлении медведя - вместо этого они предлагают "понять шум, отступая на безопасное расстояние". В этом случае, считают ученые, хищник, скорее всего, ретируется.

По мнению ученых, понимание причин агрессии медведей должно способствовать как безопасности людей, так и сохранению популяции этих животных.