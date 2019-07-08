В Томске спасатели реанимировали пострадавшего при пожаре кота

Томские пожарные вытащили из горящего дома кота и собаку. Животным потребовалась медицинская помощь.

Сообщение о пожаре в двухэтажном бревенчатом доме по улице Большая Подгорная поступило в дежурную часть МЧС сегодня утром.

- Когда пожарные прибыли на место - из квартиры на первом этаже здания шел густой дым, - сообщил "РГ" представитель ГУ МЧС России по Томской области Евгений Пинчуков. - Соседи пояснили, что хозяева квартиры уехали за город, а внутри могут находиться их домашние животные - собака и кот.

В работу включилось звено газодымозащитной службы. Спасатели отыскали кота и собаку в сильно задымленном помещении и вытащили их из горящего дома.

- Собака не пострадала, а кот находился без сознания и не дышал, - рассказал Пинчуков. - Спасатели подключили его к дыхательному аппарату, который используется для работы в задымленной среде. Реанимацию проводили около десяти минут. Кот пришел в себя и его забрали соседи. Угрозы для жизни животного нет.

По словам спасателей, откачивать пострадавших в огне домашних питомцев им приходится довольно часто. Причины возгорания в деревянном доме устанавливаются. В квартире выгорела ванная комната на площади 4 квадратных метра.