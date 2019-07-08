Матвиенко не нашла, к чему придраться в Ставрополе

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе рабочей поездки в Ставрополь призналась журналистам, что не нашла, за что покритиковать городские власти.

Отметим, что глава верхней палаты парламента очень внимательно относится к внешнему виду российских городов. Несколько лет назад серьезная критика прозвучала в адрес властей Южно-Сахалинска. Позже Матвиенко раскритиковала внешний вид Читы. Мэр Волгограда получил рекомендацию убрать с улиц избыточную рекламу, а главе Оренбурга досталось за горы грязного снега.

"Так всегда складывалось в последнее время, что я ругала мэров городов, - сказала спикер. - Честно говорю, не нашла пока к чему придраться. Я поищу, конечно, но пока к мэру Ставрополя нет замечаний: ухоженный город, очень хорошие дороги, везде разметка, пострижены газоны, нет ненужной, назойливой рекламы".

Она также отметила, что власти края уделяют большое внимание развитию инфраструктуры не только в краевом центре, но и в других городах, в том числе на курортах Кавказских Минеральных Вод.