Путину рассказали про успехи Дагестана

Президент Владимир Путин выслушал доклад главы Дагестана о том, что сделано в регионе. Владимир Васильев рассказал, как удалось сэкономить миллиарды - чтобы построить школы, закупить автобусы и машины "скорой", предоставить жилье инвалидам, улучшить дороги и так далее.

"Как республика, Владимир Абдуалиевич?" - спросил Владимир Путин. "Хочу отчитаться немножко по вашим поручениям, - начал Васильев. - Когда вы меня напутствовали, вы сказали, чтобы те средства, которые идут из бюджета, пришли к людям и чтобы, как вы не раз подчеркивали, мы оценивали не по показателям, а по тому, что меняется для рядового жителя Дагестана".

"Мы начали с того - спасибо большое правоохранителям и всем министерствам... - что составили рабочие планы со всеми, без этого было бы все невозможно. В результате мы получили что? Вот, допустим, мы (по ФОМС) увеличили на 37 тысяч 700 рабочие места за 2018 год, то есть из тени вывели. Это нам дало хорошую экономию", - заметил докладчик. С 2018 года прекращены выплаты 6000 гражданам, не подтвердившим инвалидность. "Пересчитана стоимость объектов дорожного строительства, 2,4 млрд. Мы просто применили российский подход по нормативам, а не отдельный, индивидуальный. Кстати, это на качестве не сказалось", - добавил он.

"Потом посмотрели школы, другие объекты, тоже сэкономили два миллиарда. Провели работу по потребителям газа сейчас: 0,7 млрд экономия будет. Экономия на госзакупках - около 0,8 млрд. И всего, таким образом, мы получили семь с лишним миллиардов дополнительно в бюджет", - отчитался глава региона.

"Вот из этих средств - как раз, чтобы это людям пошло, - мы сделали следующее: мы в этом году выделяем средства на 95 школьных автобусов, покупаем 108 автомобилей скорой помощи, 50 флюорографических аппаратов. Продолжаем работу по проекту "100 школ", который в прошлом, 2018 году, сделали, и не сто, а 117 школ. Сегодня мы надеемся сделать 200", - сообщил Васильев. "Ценность этого проекта в том, что на два миллиона, которые мы из бюджета выделяем на каждую школу, люди еще привносят - бизнес, местная администрация и просто граждане", - добавил он.

"В 4,7 раза увеличили финансирование лекарственного обеспечения. 780 млн всего будет выделено на это, - продолжил докладчик. - На обеспечение жильем инвалидов первой категории и семей с детьми-инвалидами - самая незащищенная часть у нас, к сожалению, с момента введения этого закона в действие ни одной квартиры не выдавалось - мы сейчас планируем выдать около 300 квартир". Также впервые удалось выделить 771 млн на местные дороги.

"Профинансировали строительство социально-инженерной инфраструктуры практически на 18 млрд", - заметил Васильев. "Мы те средства, которые собрали, и нам помогли, кстати, спасибо большое, из федерального бюджета, мы по сравнению с 2018 годом в 2019-м почти в пять раз увеличили нашу программу", - сказал он.

"Мы возобновили строительство 60 объектов, 37 из которых более пяти лет были приостановлены... Это все были социальные объекты, и, как только мы их стали делать, нам даже главы стали говорить: мы теперь хоть можем людям в глаза смотреть", - сообщил докладчик. "Выделили средства в том числе и на водоснабжение - 1 млрд 700 млн - впервые. У нас большая проблема с качеством воды, отравления происходят, к сожалению. Мы надеемся, что около 500 тысяч человек в результате почувствуют качественное улучшение", - заключил он. И еще начали выделять средства - 250 млн - на газификацию населенных пунктов.