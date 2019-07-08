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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Градус подвел

В Кабардино-Балкарии силовики задержали полицейских начальников
Текст: Наталья Козлова, Михаил Сухарев
Российская газета - Столичный выпуск № 147(7905)
Незаконная спиртная продукция через все посты беспрепятственно проходила по территории региона под полицейским надзором. И им за это очень щедро платили. Именно об этом официально объявил центральный аппарат Следственного комитета РФ.

Как заявила корреспонденту "РГ" официальный представитель следственного ведомства Светлана Петренко, Главным следственным управлением СК по Северо-Кавказскому федеральному округу 15 должностным лицам МВД по Кабардино-Балкарской Республике предъявлены очень серьезные обвинения. Главное из них - обвинение в "организации и участие в преступном сообществе с использованием своего служебного положения". А также обвинение в получении взятки "организованной группы в особо крупном размере".

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Среди тех, за кем пришли силовики - руководящий состав, действующие и бывшие сотрудники УГИБДД МВД по Кабардино-Балкарской Республике и нескольких отделов полиции.

По версии следствия, в период 2017 и 2018 годов должностные лица МВД по Кабардино-Балкарской Республике получили в составе преступного сообщества взятки на общую сумму не менее 42 миллионов рублей за обеспечение беспрепятственной незаконной перевозки спиртосодержащей продукции по территории республики со стороны правоохранительных органов. Руководил сообществом, как полагает следствие, заместитель начальника управления ГИБДД МВД по Кабардино-Балкарской Республике, объяснила Петренко.

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В Следственном комитете не называют ни одной фамилии. Сейчас 14 обвиняемых содержатся под стражей. Один человек обвиняемый объявлен в международный розыск.

Представитель СК подчеркнула - некоторые обвиняемые по уголовному делу заключили досудебное соглашение о сотрудничестве и дают признательные показания, изобличающие других участников.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Правительство МВД Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Кабардино-Балкария Преступления правоохранителей
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