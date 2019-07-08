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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Русский Баден

Валентина Матвиенко оценила развитие Ставрополья
Текст: Галина Мисливская (Ставрополь)
Российская газета - Федеральный выпуск № 147(7905)
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе рабочей поездки в Ставрополь высоко оценила состояние краевого центра и поставила ряд задач по развитию инфраструктуры и производства в регионе.

"Это один из немногих, может быть, единственный регион, где не была снесена ни одна поликлиника, ни одна больница, все сохранено. Более того, построено порядка 165 новых объектов здравоохранения", - сказала спикер. В качестве позитивной тенденции она также отметила активное строительство школ, детских садов, а также новых жилых районов с обязательной необходимой инфраструктурой. "Это правильная политика и губернатора, и команды губернатора", - отметила она.

Фото: пресс-служба СФ
Матвиенко готова остаться спикером Совфеда, если сенаторы снова ее выдвинут

В ходе совещания с участием полпреда президента РФ в СКФО Александра Матовникова и главы региона Владимира Владимирова она также обозначила ряд задач, связанных с реализацией национальных проектов. В частности - по улучшению качества медицинского обслуживания и повышению рождаемости. По словам спикера, Ставрополье - единственный субъект в федеральном округе, где население не растет, а уменьшается. Матвиенко предложила подумать о возобновлении выплаты регионального маткапитала, которые прекратились в 2016 году.

Отдельное внимание глава Совфеда уделила развитию инфраструктуры Кавминвод. С прошлого года там взимается курортный сбор, что принесло 185 млн рублей дополнительных поступлений в краевой бюджет на развитие курортов. Матвиенко призвала тщательно следить за целевым использованием этих средств. Она уверена, что общими усилиями региона и федерального центра можно существенно повысить престиж ставропольских курортов. Что касается Кисловодска, то для него создана специальная программа под патронатом Совета Федерации. "До 2030 года на комплексное развитие Кисловодска будут направлены большие средства, их надо расходовать так, чтобы наш Кисловодск ничем не уступал ни Карловым Варам, ни Баден-Бадену", - заявила Матвиенко. "Конечно же главное богатство Ставрополья, которое ценнее нефти и газа - это минеральные источники", - считает Валентина Матвиенко.

Ряд задач, поставленных ею, касался нацпроектов, в частности - строительства жилья. Если в самом Ставрополе темпы строительства высокие, то в целом по краю цифры пока оставляют желать лучшего - 0,3 кв. м на человека при целевом показателе 1 кв. м на человека в год. "Надо сделать полную ревизию пустующих земель, подумать, какие условия надо создавать для более активного строительства жилья, что у нас с газом, электричеством и качеством дорог", - сказала она.

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