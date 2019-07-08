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08.07.2019 09:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Ставрополье задержана банда, взломавшая 22 банкомата

Текст: Михаил Сухарев

Двадцать два банкомата смогла вскрыть банда из девяти человек в Ставропольском крае. Как сообщили в ГУ МВД России, подозреваемые задержаны, все они родом из Перми и приехали специально, чтобы совершать кражи.

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"Сотрудниками МВД России совместно с коллегами из Ставропольского края и регионального УФСБ пресечена деятельность преступного сообщества, участники которого подозреваются в серии краж денежных средств из банкоматов, принадлежащих одному из региональных кредитно-финансовых учреждений", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В полиции уточнили, что сообщники задержанных взломали систему защиты банкоматов, именно поэтому они смогли вскрывать их быстро и в таких количествах. Всего злоумышленники смогли украсть больше 16 миллионов рублей. Своими целями они выбирали банкоматы в разных городах Ставрополья: Ставрополь, Пятигорск, Кисловодск и Минеральные Воды.

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Подозреваемые скрывались в Москве, Санкт-Петербурге, Перми и Краснодаре, задержать их удалось благодаря слаженной работе нескольких силовых ведомств. В съемных квартирах во время обысков силовики нашли 490 банковских карт, средства связи, диски и часть похищенных денег.

Против подозреваемых ГУ МВД по Ставропольскому краю заведены уголовные дела по частям 1 и 2 статьи 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества или участие в нем"), части 4 статьи 158 ("Кража") и части 2 статьи 272 ("Неправомерный доступ к компьютерной информации").

Шестерых задержанных суд на время следствия отправил в СИЗО, еще трое находятся под домашним арестом.

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край Ограбления банков
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