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08.07.2019 21:00
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Алексей Сутормин стал игроком "Зенита"

Текст: Максим Домчев
Фото: fc-zenit.ru Фото: fc-zenit.ru
Фото: fc-zenit.ru

Футбольные клубы "Рубин" и "Зенит" договорились о трансфере российского полузащитника Алексея Сутормина. Контракт с клубом из Санкт-Петербурга подписан на три года с возможностью продления еще на сезон.

История перехода Сутормина в "Зенит" похожа на детективный роман. 29 июня "Рубин" объявил о трансфере футболиста из "Оренбурга" в казанский клуб, но совсем недавно в СМИ просочилась информация о том, что футболист все же станет очередным новичком "Зенита".

Фото: AP Photo/Paul White
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Вот как новость о переходе игрока в "Зенит" сообщила пресс-служба "Рубина". "Это полноценный трансфер, которой оформлен между казанским и петербургским клубами. Алексей Сутормин перешел в "Рубин" из "Оренбурга" 29 июня. Впоследствии "Зенит" сумел предложить условия, которые устроили и наш клуб, и самого игрока", - говорится в сообщении пресс-службы казанского "Рубина".

"Зенит" сообщил, что соглашение с игроком рассчитано на 3 года с возможностью продления еще на один год. Сумма трансфера не разглашается.

"Алексей Сутормин - универсальный футболист, который умеет действовать на разных флангах как в атаке, так и в обороне. Сильными качествами игрока являются игра в контратаках, дриблинг, обостряющие действия, умение открыться под передачу партнера", - так охарактеризовали игрока на официальном сайте "Зенита".

Сутормин на профессиональном уровне выступал за "Строгино", "Волгарь" и "Оренбург". В "Рубине" он не провел ни одного матча. В сезоне-2018/19 Алексей провел 29 матчей в Российской Премьер-лиге, забил 8 мячей и сделал две результативные передачи.

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