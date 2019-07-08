Алексей Сутормин стал игроком "Зенита"

Футбольные клубы "Рубин" и "Зенит" договорились о трансфере российского полузащитника Алексея Сутормина. Контракт с клубом из Санкт-Петербурга подписан на три года с возможностью продления еще на сезон.

История перехода Сутормина в "Зенит" похожа на детективный роман. 29 июня "Рубин" объявил о трансфере футболиста из "Оренбурга" в казанский клуб, но совсем недавно в СМИ просочилась информация о том, что футболист все же станет очередным новичком "Зенита".

Вот как новость о переходе игрока в "Зенит" сообщила пресс-служба "Рубина". "Это полноценный трансфер, которой оформлен между казанским и петербургским клубами. Алексей Сутормин перешел в "Рубин" из "Оренбурга" 29 июня. Впоследствии "Зенит" сумел предложить условия, которые устроили и наш клуб, и самого игрока", - говорится в сообщении пресс-службы казанского "Рубина".

"Зенит" сообщил, что соглашение с игроком рассчитано на 3 года с возможностью продления еще на один год. Сумма трансфера не разглашается.

"Алексей Сутормин - универсальный футболист, который умеет действовать на разных флангах как в атаке, так и в обороне. Сильными качествами игрока являются игра в контратаках, дриблинг, обостряющие действия, умение открыться под передачу партнера", - так охарактеризовали игрока на официальном сайте "Зенита".

Сутормин на профессиональном уровне выступал за "Строгино", "Волгарь" и "Оренбург". В "Рубине" он не провел ни одного матча. В сезоне-2018/19 Алексей провел 29 матчей в Российской Премьер-лиге, забил 8 мячей и сделал две результативные передачи.