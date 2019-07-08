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Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Позвали домой

Сутормин ушел в "Зенит" через неделю после трансфера в "Рубин"
Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Столичный выпуск № 147(7905)
Футболист "Рубина" Алексей Сутормин стал игроком "Зенита". Питерский клуб подписал с игроком трехлетнее соглашение с возможностью продления еще на один год.

Что интересно - подготовку к новому сезону Сутормин начал в "Оренбурге", в конце июня перешел в "Рубин", а теперь оказался в стане действующих чемпионов России.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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- "Зенит" предложил условия, которые устроили как нас, так и самого Алексея. Желаем ему успехов! - говорится в заявлении "Рубина".

К слову, Сутормин - воспитанник питерского клуба. В апреле 2012 года он провел два матча за молодежную команду "Зенита". Затем в его карьере были "Строгино", "Волгарь" и "Оренбург" с "Рубином".

Алексей стал вторым новичком "сине-бело-голубых" после бразильского защитника Дугласа Сантоса, который перешел из "Гамбурга".

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