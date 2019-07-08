Футболист "Рубина" Алексей Сутормин стал игроком "Зенита". Питерский клуб подписал с игроком трехлетнее соглашение с возможностью продления еще на один год.

Что интересно - подготовку к новому сезону Сутормин начал в "Оренбурге", в конце июня перешел в "Рубин", а теперь оказался в стане действующих чемпионов России.

- "Зенит" предложил условия, которые устроили как нас, так и самого Алексея. Желаем ему успехов! - говорится в заявлении "Рубина".

К слову, Сутормин - воспитанник питерского клуба. В апреле 2012 года он провел два матча за молодежную команду "Зенита". Затем в его карьере были "Строгино", "Волгарь" и "Оренбург" с "Рубином".

Алексей стал вторым новичком "сине-бело-голубых" после бразильского защитника Дугласа Сантоса, который перешел из "Гамбурга".