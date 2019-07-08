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08.07.2019 17:45
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Беглов потребовал увеличить гарантийный срок эксплуатации дорог

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Фото: Пресс-служба администрации Санкт-Петербурга Фото: Пресс-служба администрации Санкт-Петербурга
Фото: Пресс-служба администрации Санкт-Петербурга

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов заявил о необходимости увеличить гарантийный срок эксплуатации дорог. На рабочем совещании в Смольном действующий градоначальник подчеркнул, что лично будет следить за строительством и ремонтом городских магистралей.

Сейчас прорабатывается вопрос, на какой именно срок будет увеличены гарантийные обязательства подрядчиков. Но уже известно, что рост будет существенным, не год или два.

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Александр Беглов отметил, что непосредственно дорожное покрытие может обновляться в течение гарантийного срока. На асфальт влияют множество внешних факторов, например, колебания погоды или большой автомобильный поток. Однако само основание дорог должно служить значительно дольше, чем сейчас.

Также на совещании прозвучал тезис, что дороги будут принимать только после положительного заключения экспертизы, которую по каждому объекту будет проводить специализированная лаборатория.

В этом году в Петербурге будет построено 25 новых дорог, еще 126 отремонтируют. Общая площадь ремонта превысит два миллиона квадратх метров. К 2024 году в Петербурге планируется привести в нормативное состояние свыше 85 процентов улично-дорожной сети города.

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