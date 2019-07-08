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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Кшиштоф Занусси получил приз на кинофестивале "Балтийские дебюты"

Текст: Светлана Мазурова (Калининградская область)
В Светлогорске Калининградской области открылся XVI Международный кинофестиваль "Балтийские дебюты".
Фото: Мурад Батдалов /Кинофестиваль "Балтийские дебюты" Фото: Мурад Батдалов /Кинофестиваль "Балтийские дебюты"
Фото: Мурад Батдалов /Кинофестиваль "Балтийские дебюты"

Красная дорожка, как обычно, перед Театром эстрады "Янтарь-Холл". Но нынче кинематографистам и публике, которая собирается задолго до начала, не повезло - пошел дождь. В Светлогорск приехали режиссеры Кшиштоф Занусси, Владимир Хотиненко, Владимир Фокин, Ренат Давлетьяров, Александр Галибин, оператор Игорь Клебанов, актриса Анна Чурина, писатель Юрий Поляков, продюсер Марко Мюллер… Все равно "дорожку" не отменили - шли, улыбаясь, приветствуя зрителей, фотографировались, давали автографы.

Маркo Мюллер возглавит жюри на кинофестивале "Балтийские дебюты"

- 16 лет - это уже много, мы не ожидали, что дотянем, - признался президент фестиваля, ректор ВГИКа имени С.А. Герасимова Владимир Малышев. - Нас поддерживают губернатор Калининградской области и руководство области, Светлогорского района. И зрители поддерживают, спасибо! (Не рублем поддерживают - все показы для взрослых и детей, мастер-классы бесплатны. - "РГ").

Вручена первая награда - почетный приз губернатора - красивый, янтарный. Вручал его сам глава Калининградской области Антон Алиханов - "За вклад в развитие киноискусства" Кшиштофу Занусси. "Браво!" - кричали зрители польскому кинорежиссеру под аплодисменты.

- Я в жизни не держал столько янтаря! - заметил глава области.

На поздравление корреспондента "РГ" и реплику "Сколько у вас уже таких призов - "за вклад..."! - пан Кшиштоф, который, как известно, хорошо говорит по-русски, не нуждается в переводчиках, поблагодарив, ответил с улыбкой:

Фото: предоставлено Продюсерским центром "ВГИК-Дебют"
Фильм Бориса Акопова "Бык" стал призером фестиваля в Карловых Варах

- Но все равно каждый приятен - как первый… Знаете, мне недавно исполнилось 80 лет, и теперь говорю молодым режиссерам, что я уже динозавр из юрского периода.

На торжественной церемонии открытия фестиваля был "Класс-концерт" - ярко выступили студенты третьего курса актерского факультета ВГИКа, из мастерской народного артиста России Александра Михайлова, любимого зрителями многих поколений благодаря его ролям в фильмах "Любовь и голуби", "Мужики!..", "Змеелов", "Одиноким предоставляется общежитие" и многим другим. Его ученики, талантливые, задорные, красивые, пели, танцевали, какие только номера не вытворяли...

На открытии решили показать новый фильм "Бык" вгиковца Бориса Акопова. Ректор ВГИКа имени С.А. Герасимова Владимир Малышев - один из продюсеров картины, созданной продюсерским центром "ВГИК-Дебют". В июне фильм завоевал Гран-при на "Кинотавре", а также удостоен приза за лучшую операторскую работу (Глеб Филатов). Перед показом Малышев объявил, что только что получил известие из Чехии - от продюсера Федора Попова: картина взяла Гран-при на фестивале в Карловых Варах в программе "К Востоку от Запада".

- Фильм нашего ученика, его первая работа, - говорил Малышев. - Мы гордимся нашими студентами, выпускниками. Хотя нашему вузу нынче 100 лет, мы не покрылись плесенью, вполне здоровы, бодры, веселы… Молодежи трудно сегодня пробиться, найти работу, мы понемногу помогаем. Интересно, какие темы выбирают выпускники? Пять полнометражных фильмов сняли - и все про жизнь в "лихие" девяностые. Почему? На этот период пришлось их детство, а родители - выживали.

Фото: Петр Резников
На Кубани назвали победителей кинофестиваля "Провинциальная Россия"

34-летний режиссер Борис Акопов посвятил фильм своим родителям. В главной роли - Антона Быкова (парень по прозвищу Бык) - Юрий Борисов ("Молодая гвардия", "Т-34"). В фильме снимались Стася Милославская, Егор Кенжаметов, Александр Самсонов, Алексей Филимонов, Игорь Савочкин, Мария Звонарева. В конце августа создатели надеются выпустить фильм в широкий прокат.

В 2017 и 2018 годах картина режиссера Александра Ханта "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов" получила множество призов, вошла в лонг-лист премии "Золотой глобус" и в шорт- лист кандидатов на "Оскар"-2018 от России. И на фестивале в Карловых Варах стала обладателем Гран-при. И это также достижение центра "ВГИК - Дебют".

Тем временем

В рамках кинофестиваля работает международная летняя киношкола, уже одиннадцатая по счету. Первая прошла в Светлогорске в 2009 году. Художественный руководитель - народный артист России, режиссер, профессор ВГИКа Владимир Фокин.

В эти дни уже дали мастер-классы режиссеры Кшиштоф Занусси, Владимир Хотиненко, оператор Игорь Клебанов, режиссер-аниматор, художник Станислав Соколов (в 2019 году его "Гофманиада" получила приз "Золотой Орел" как "Лучший анимационный фильм года").

Фото: Пресс-центр МДЦ "Артек"
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Прямая речь

Марко Мюллер, продюсер, историк и критик кино (Италия), председатель международного жюри кинофестиваля "Балтийские дебюты":

- Я уже 40 лет путешествую по России, собираю фильмы для своих фестивальных программ, но ни разу не был в Калининграде, впервые приехал. Когда получил приглашение в жюри кинофестиваля, стал изучать историю области: Иммануил Кант, Томас Манн и многие другие выдающиеся деятели отсюда. Узнал, что фестивалю "Балтийские дебюты" 16 лет, что он посвящен молодым кинематографистам, что студенты ВГИКа активно участвуют в его организации. То же мы делаем в Китае, в городе Пинъяо. Нужно вкладывать душу в молодых, искать новое, стремиться к прогрессу. В каталоге я обнаружил, что в фестивале участвуют режиссеры не только из Москвы и Петербурга, но и из Владивостока и даже из Центральной Азии. Надеюсь, что открою здесь для себя новые таланты.

К слову

Марко Мюллер смотрел фильм "Бык" вместе со светлогорскими, калининградскими зрителями.

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