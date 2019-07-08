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08.07.2019 15:45
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Матвиенко готова остаться спикером Совфеда, если сенаторы снова ее выдвинут

Текст: Галина Мисливская (Ставрополь)
Валентина Матвиенко готова продолжить работу в качестве председателя Совета Федерации, если Александр Беглов победит на выборах губернатора Санкт-Петербурга, а члены верхней палаты предложат ей остаться на своем посту. Об этом Матвиенко рассказала журналистам в ходе рабочей поездки в Ставрополь.
Фото: пресс-служба СФ Фото: пресс-служба СФ
Фото: пресс-служба СФ

В понедельник врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов был официально зарегистрирован в качестве кандидата в губернаторы северной столицы, а одним из трех предложенных им кандидатов в представители в Совете Федерации от исполнительной власти города является Валентина Матвиенко. Она представляет Санкт-Петербург в Совфеде с 2011 года.

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"Что касается будущего - давайте дождемся выборов, последнее слово за жителями Санкт-Петербурга, за избирателями - они должны выбрать губернатора", - сказала она, отвечая на вопрос о намерении продолжить работу в верхней палате парламента.

Что же касается поста спикера, то этот вопрос будут решать сами сенаторы, отметила Матвиенко. "Если они посчитают необходимым предложить мне продолжить работу в качестве председателя Совета Федерации и проголосуют за это, то, безусловно, продолжу эту работу. Но это вопрос не ко мне, а к коллегам", - заявила она.

Фото: пресс-служба правительства Санкт-Петербурга.
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При этом глава Совфеда отметила, что не просто "механически согласилась" войти в тройку, она подробно изучила программу Беглова и нашла ее взвешенной, серьезной и отражающей проблемы города. "Я готова в двойной упряжке помогать реализовывать эту программу, используя свой опыт губернатора и возможности члена Совета Федерации", - добавила Матвиенко.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут в единый день голосования 8 сентября. Согласно законодательству, победитель делегирует в Совет Федерации одного из трех ранее заявленных кандидатов. В случае действующих сенаторов все ранее занимаемые посты в момент переподтверждения полномочий "сгорают". Это касается и должности спикера - сенаторы проведут новые выборы своего руководителя после инаугурации вновь избранного губернатора Санкт-Петербурга.

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