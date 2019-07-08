Набиуллина назвала способы увеличения роста российской экономики

Для того, чтобы спровоцировать рост российской экономики, нужно улучшать инвестиционный климат, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, открывая деловую программу XXVIII Международного финансового конгресса в Санкт-Петербурге.

"Основное, что нужно сделать для того, чтобы экономика начала расти, - это кардинальное улучшение инвестиционного климата", - отметила Эльвира Набиуллина.

"Увеличить потенциал, использовать все возможности, которые есть у экономики для того, чтобы повысить темпы экономического роста и в конечном счете увеличить благосостояние людей, можно только за счет структурных преобразований. Таких преобразований, которые будут способствовать перераспределению ресурсов - и трудовых, и финансовых - в сферы с большей отдачей, с большей производительностью, создающие большую добавленную стоимость", - добавила она.

В мероприятиях Конгресса приняли участие более 1200 участников и журналистов из 38 стран. Это представители Банка России и зарубежных регуляторов, международных финансовых организаций, крупнейших банков и профессиональных объединений участников финансового рынка, а также признанные международные и российские эксперты.

В рамках Конгресса прошли 2 пленарных заседания, 43 деловых сессии и бизнес-завтрак, совместно организованный Банком России и компанией The Bell.

Ключевым мероприятием первого дня Конгресса 4 июля стало пленарное заседание "Как ЦБ достигать своих целей в условиях возрастающего разнообразия рисков и усложняющейся структуры рынков?". Участники заседания обсудили, как регуляторам стран с формирующимися рынками сочетать меры денежно-кредитной политики и политики поддержания финансовой стабильности в эпоху высокой волатильности.

Среди тем деловых сессий первого дня: новые подходы к финансированию строительства жилья, особенности политики ЦБ стран с развивающимися рынками в эпоху повышенной глобальной неопределенности, инфраструктурные проекты для финансового рынка, цифровая трансформация и киберриски в финансовом секторе, подходы к регулированию финансовых групп и другие.

Мероприятия второго дня Конгресса открыло пленарное заседание "Саморегулирование, этика и поведенческий надзор: вызовы ближайших трех лет". Состоялись сессии, посвященные развитию негосударственного пенсионного обеспечения, макропруденциальной политике, вопросам комплаенса и применения антиотмывочного законодательства и другим аспектам работы финансового рынка.

В стартовый день Конгресса 3 июня состоялась конференция Банка России "Эффективность макропруденциальной политики: теория и практика". Ключевыми темами заседаний конференции стали выявление и измерение рисков финансовой стабильности, оптимальная денежно-кредитная и макропруденциальная политика, а также эффекты макропруденциальной политики. Участники дискуссий обсудили, как финансовая уязвимость и устойчивость банков влияют на среднесрочный макроэкономический остаточный риск, как страны с формирующимся рынком справляются с цикличностью сырьевых рынков и финансовой нестабильностью, повышение надежности банков за счет увеличения регуляторного капитала, робастность макропруденциальной политики и другие вопросы.

Участники МФК-2019 посетили балет Бориса Эйфмана "Русский Гамлет" в Александринском театре и Торжественный прием Банка России.

В рамках спортивной программы МФК-2019 состоялись турниры ROSCONGRESS CUP по сквошу и бильярду в дисциплине "свободная пирамида".