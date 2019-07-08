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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Набиуллина назвала способы увеличения роста российской экономики

Для того, чтобы спровоцировать рост российской экономики, нужно улучшать инвестиционный климат, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, открывая деловую программу XXVIII Международного финансового конгресса в Санкт-Петербурге.

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
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"Основное, что нужно сделать для того, чтобы экономика начала расти, - это кардинальное улучшение инвестиционного климата", - отметила Эльвира Набиуллина.

"Увеличить потенциал, использовать все возможности, которые есть у экономики для того, чтобы повысить темпы экономического роста и в конечном счете увеличить благосостояние людей, можно только за счет структурных преобразований. Таких преобразований, которые будут способствовать перераспределению ресурсов - и трудовых, и финансовых - в сферы с большей отдачей, с большей производительностью, создающие большую добавленную стоимость", - добавила она.

В мероприятиях Конгресса приняли участие более 1200 участников и журналистов из 38 стран. Это представители Банка России и зарубежных регуляторов, международных финансовых организаций, крупнейших банков и профессиональных объединений участников финансового рынка, а также признанные международные и российские эксперты.

В рамках Конгресса прошли 2 пленарных заседания, 43 деловых сессии и бизнес-завтрак, совместно организованный Банком России и компанией The Bell.

Ключевым мероприятием первого дня Конгресса 4 июля стало пленарное заседание "Как ЦБ достигать своих целей в условиях возрастающего разнообразия рисков и усложняющейся структуры рынков?". Участники заседания обсудили, как регуляторам стран с формирующимися рынками сочетать меры денежно-кредитной политики и политики поддержания финансовой стабильности в эпоху высокой волатильности.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
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Среди тем деловых сессий первого дня: новые подходы к финансированию строительства жилья, особенности политики ЦБ стран с развивающимися рынками в эпоху повышенной глобальной неопределенности, инфраструктурные проекты для финансового рынка, цифровая трансформация и киберриски в финансовом секторе, подходы к регулированию финансовых групп и другие. 

Мероприятия второго дня Конгресса открыло пленарное заседание "Саморегулирование, этика и поведенческий надзор: вызовы ближайших трех лет". Состоялись сессии, посвященные развитию негосударственного пенсионного обеспечения, макропруденциальной политике, вопросам комплаенса и применения антиотмывочного законодательства и другим аспектам работы финансового рынка.

В стартовый день Конгресса 3 июня состоялась конференция Банка России "Эффективность макропруденциальной политики: теория и практика". Ключевыми темами заседаний конференции стали выявление и измерение рисков финансовой стабильности, оптимальная денежно-кредитная и макропруденциальная политика, а также эффекты макропруденциальной политики. Участники дискуссий обсудили, как финансовая уязвимость и устойчивость банков влияют на среднесрочный макроэкономический остаточный риск, как страны с формирующимся рынком справляются с цикличностью сырьевых рынков и финансовой нестабильностью, повышение надежности банков за счет увеличения регуляторного капитала, робастность макропруденциальной политики и другие вопросы.

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