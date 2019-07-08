Сиротам в Петербурге бесплатно будут помогать соцработники

В Северной столице внесены изменения в городской Социальный кодекс. Теперь выпускники детдомов, которым исполнилось 18 лет, смогут получать бесплатное социальное сопровождение до своего 23-летия. Соответствующие поправки в документ внес врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Выпускники детдомов и раньше имели право на социальное обслуживание. С ними занимались социальные педагоги, объясняли им вещи, без которых не выжить в социуме: учили ходить в магазин за покупками, планировать семейный бюджет, готовить. Далее, как только выпускнику исполнялось 18 лет, он мог продолжать получать социальные услуги, но уже платно. Набор услуг у каждого индивидуален, в среднем сопровождение обходится в сумму около трех тысяч рублей в месяц. Но практика показала, что 57 процентов выпускников детдомов за этими услугами не обращались.

По данным Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светланы Агапитовой, причины две. Многие выпускники стеснены в средствах. В принципе те, кто относился к категории малоимущих, могли по региональному закону получать сопровождение бесплатно. Но для этого требовалось собрать пакет документов, что само по себе для выпускника детдома проблематично. Сложно было оформить и платную услугу, для этого нужно было понимать, в какую структуру обращаться, на какой счет переводить деньги. Сейчас, как отмечает она, справедливость восстановлена, этим ребятам смогут помочь.