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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Научат быть взрослыми

Сиротам в Петербурге бесплатно будут помогать соцработники
Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 147(7905)
В Северной столице внесены изменения в городской Социальный кодекс. Теперь выпускники детдомов, которым исполнилось 18 лет, смогут получать бесплатное социальное сопровождение до своего 23-летия. Соответствующие поправки в документ внес врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Выпускники детдомов и раньше имели право на социальное обслуживание. С ними занимались социальные педагоги, объясняли им вещи, без которых не выжить в социуме: учили ходить в магазин за покупками, планировать семейный бюджет, готовить. Далее, как только выпускнику исполнялось 18 лет, он мог продолжать получать социальные услуги, но уже платно. Набор услуг у каждого индивидуален, в среднем сопровождение обходится в сумму около трех тысяч рублей в месяц. Но практика показала, что 57 процентов выпускников детдомов за этими услугами не обращались.

В Госдуме разработают поправки о стандартах образования детей-сирот

По данным Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светланы Агапитовой, причины две. Многие выпускники стеснены в средствах. В принципе те, кто относился к категории малоимущих, могли по региональному закону получать сопровождение бесплатно. Но для этого требовалось собрать пакет документов, что само по себе для выпускника детдома проблематично. Сложно было оформить и платную услугу, для этого нужно было понимать, в какую структуру обращаться, на какой счет переводить деньги. Сейчас, как отмечает она, справедливость восстановлена, этим ребятам смогут помочь.

Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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