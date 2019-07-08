Ребенок любит граффити? Робототехнику или музыку? А может, "уличную" гимнастику? Исследование социологов НИУ ВШЭ (вуз - участник проекта 5-100) показывает: в каких бы студиях и кружках ребенок ни занимался, внеклассная активность однозначно повышает его уверенность в себе и успеваемость в школе.

Полезны как курсы по расписанию: школы искусств, кружки, секции и прочие занятия с педагогом, так и саморазвитие. Фото: Сергей Михеев.

В исследовании участвовали почти 5,5 тысячи учеников девятых классов из 129 школ Санкт-Петербурга, Пскова и малых городов Ленинградской области. Социологи спрашивали ребят: какие оценки они получают на уроках и какие посещают внеклассные занятия, как подростки относятся к учебе и к своим успехам в спорте, гуманитарных предметах, математике.

Все кружки и секции ученые разделили по категориям: иностранные языки, спорт, изобразительное искусство и т.д. В итоге оказалось, что больше всего академические достижения подростка связаны с дополнительным изучением языков. Меньше - со спортом.

- Но так или иначе на успехи в школе влияет абсолютно любая дополнительная учеба. На ней дети чаще находят новых друзей, учатся общаться. Повышаются их организованность и сосредоточенность, - говорит социолог, старший преподаватель НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Ксения Тенишева. - Полезны как курсы по расписанию: кружки, секции, и прочие занятия с педагогом, так и самообразование, обучение через интернет, с родителями.

Эксперты также советуют: чтобы добиться больших успехов, стоит посещать студии разной направленности. Оптимально ходить в два разных кружка. Почему? Наглядная статистика. У школьников, посещающих хотя бы один вид занятий, средний полугодовой балл составил 4,07. Ученики, которые посещали два вида кружков, показали результат 4,14. Ребята, которые не ходят ни в какие секции, показали средний балл 3,93.

Кстати

По данным ОНФ, в России около 22% детей от 5 до 18 лет не посещают вообще никакие кружки или секции. При этом среди тех, кто все-таки ходит на разные занятия, все больше ребят посещают платные кружки. Об этом рассказала координатор проекта ОНФ "Равные возможности - детям", зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина.

- Почему выбирают платные кружки? Главная причина - отсутствие доступных бесплатных секций. На второе место выходит позиция, что те бесплатные занятия, которые все-таки имеются рядом, неинтересны, - пояснила она. - С конца 2017 года средняя месячная плата за один кружок увеличилась с 3084 до 3462 рублей. Дороже всего обходятся верховая езда, фигурное катание, картинг. Меньше всего затрат требует рисование.