В Мурманске будут продавать дешевую рыбу на ярмарках

В День рыбака, который отмечается 14 июля, в Мурманской области стартует проект "Наша рыба", подразумевающий снабжение населения региона доступной по цене рыбопродукцией. Сегодня об этом сообщила заместитель губернатора региона Ольга Кузнецова на оперативном совещании правительства области.

В рамках проекта с 27 июля в Мурманске каждую субботу будут проходить рыбные ярмарки. Там будет продаваться местная рыба и рыбопродукция по ценам на 25-30 процентов ниже рыночных. Ассортиментный перечень продукции включает самые популярные виды рыбы - это треска, пикша, камбала, ерш, зубатка, окунь и палтус.

Также, по словам Ольги Кузнецовой, проект "Наша рыба" будет работать в других городах Заполярья. Первый этап проекта предусматривает начало продажи рыбы в магазинах Мурманска, Кировска, Мончегорска и Североморска. Затем в проекте примут участие другие города Мурманской области.

Стоит отметить, что за последние пять лет рыба в Мурманской области подорожала в 2,5-3 раза. Как отметили в Мурманском морском рыбном порту, 90 процентов добываемой здешними предприятиями трески и пикши уходит на экспорт.