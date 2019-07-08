В Петербурге на Невском проспекте Mercedes протаранил карету скорой

В Петербурге на перекрестке Невского проспекта и Садовой улицы в карету скорой помощи врезался Mercedes. Пострадали двое фельдшеров медицинской бригады, сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербург и Ленинградской области.

Сейчас пострадавшие с травмами различной степени тяжести госпитализированы в одну из городских больниц. 25-летний водитель Mercedes не пострадал.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и выясняют обстоятельства случившегося.

Очевидцы в социальных сетях сообщают, что медицинская бригада ехала к пациенту, машина двигалась в сторону улицы Садовой со включенными проблесковыми сигналами и сиреной.

Несмотря ни на что, карета "скорой" неукоснительно соблюдала правила дорожного движения.

Этого нельзя сказать об элитной иномарке. Автомобиль ехал на большой скорости по крайней левой полосе нечетной стороны Невского проспекта и вместо того, чтобы повернуть, как того требовала разметка, проехал прямо, и вылетел настречу "скорой", что и привело к столкновению.