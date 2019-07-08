В Петербурге наградили "золотые" и "серебряные" супружеские пары

В Петербурге отметили День семьи, любви и верности. В честь праздника, прославляющего семейные ценности, в правительственную резиденцию К-2 на Каменном острове власти города пригласили пары, чей стаж в браке исчисляется уже десятилетиями, и вручили им общероссийскую общественную награду "Медаль за любовь и верность".

Как рассказал врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, он может считать себя причастным к этому празднику дважды. Во-первых, в 2008 году он обсуждал идею его создания со Светланой Медведевой, которая тогда была первой леди страны - как ответ западному Дню святого Валентина. А во-вторых, в этом году он отметит 40-летний юбилей совместной жизни с супругой.

- Петр и Феврония учили нас, что надо уметь нести тяготы друг друга, любить и прощать, - напомнил Александр Беглов. - Иногда сам, бывает, вспылишь, а потом остынешь и подумаешь: какое счастье, что у тебя есть семья.

Собравшиеся поддержали его аплодисментами, которыми затем провожали каждую пару, поднимавшуюся на сцену, чтобы получить из рук Дмитрия Соловьева, генерального директора Фонда социально-культурных инициатив (президентом которого является Светлана Медведева) памятную медаль. А от имени Петербурга им вручили резные иконки с изображением Петра и Февронии в раме из ромашек, которые являются символом праздника.

Истории такой многолетней и преданной любви каждый раз пронзительны и очень интересны. Александр и Татьяна Горошко вместе 33 года, а познакомились в Крыму совсем детьми. Потом Саша встретил девушку уже в родном Петербурге и через три дня сделал ей предложение. А вот Виктор и Алла Овчар познакомились в магазине - юноша пришел покупать ботинки в Кировский универмаг, где будущая жена работала продавцом. Вместе уже 51 год.

От имени Петербурга парам вручили резные иконки с изображением Петра иФевронии в раме из ромашек, которые являются символом праздника

Особые овации достались на долю Марка Яковлевича и Цили Ароновны Левиных. Он провел детство в блокадном Ленинграде, потом несколько десятилетий отдал военной службе, а сейчас - до сих пор! - работает учителем ОБЖ в одной из петербургских школ. Супруга - всю жизнь учитель английского и немецкого языка. Они прожили душа в душу 57 лет. А самый большой стаж супружеской жизни - из присутствовавших - у ветерана Великой Отечественной войны Алексея Ивановича Голубкова и его жены Анны Николаевны. Шутка ли, 65 лет вместе - это "железная свадьба", крепче золота и серебра их решение пройти по жизни вместе.

К поздравлениям прилагается денежная премия: 50 лет в браке - 50 тысяч рублей, и далее к этой сумме прибавляется по 10 тысяч за каждый десяток. Правда, так было не всегда: недавно закон пришлось менять, потому что он предусматривал только случаи 50, 60 и 70 лет совместной жизни. Но нашлась в Петербурга пара, которая прожила 80 лет!

Александр Беглов также напомнил, что сейчас в Петербурге проходит масштабная система реформы здравоохранения, так что в недалеком будущем, возможно, и 100-летний юбилей супружеской жизни станет делом обычным.

От имени Петербурга парам вручили резные иконки с изображением Петра и Февронии в раме из ромашек, которые являются символом праздника