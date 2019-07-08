В Петербурге жильцам вернули 675 чердаков и подвалов

В Петербурге 675 подвалов, чердаков, колясочных, дворницких были признаны общедомовым имуществом, сообщает пресс-служба городского комитета имущественных отношений (КИО).

Общая площадь объектов, которые вернули жильцам, превышает 69 тысяч квадратных метров.

Всего же, как говорят в ведомстве, до конца года КИО рассмотреть материалы по полутора тысячам объектов.

Вопрос общедомового имущества в Петербурге довольно сложный. Дело в том, что в годы СССР единственным собственником всех нежилых помещений в многоквартирном доме являлся город. И сейчас многие объекты так и остались на балансе КИО.

Город тратит средства на содержание чердаков и подвалов, что не является выгодным для местного бюджета.

С другой стороны, во многих домах жильцы сами хотят решать судьбу своих подвалов и колясочных. Например, многие такие объекты подходят под сдачу в аренду, например, магазинам. И жильцы хотят, чтобы эта плата шла в общедомовой бюджет.

Сейчас в Петербурге те объекты, которые имеют признаки общедомового имущества передают жильцам.

Правда, отдать гражданам абсолютно все подвалы в городе не получится. Дело в том, что многие такие объекты были проданы в девяностые годы и являются частной собственностью коммерческих структур.