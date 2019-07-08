В Поморье ребенка насмерть придавило футбольными воротами

В поселке Хетово Виноградовского района Поморья на шестилетнего мальчика упали футбольные ворота. Ребенок получил смертельную травму и через несколько часов скончался в больнице.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Архангельской области и НАО, двое мальчиков играли на поселковой детской площадке и принялись раскачивать установленные там футбольные ворота. В результате они упали ребенку на грудную клетку и повредили внутренние органы.

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

- Следствию предстоит выяснить, кто нес ответственность за установку и содержание футбольных ворот, а также была ли конструкция укреплена должным образом, - пояснила "РГ" старший помощник руководителя регионального СУСК Светлана Тарнаева.

Точную причину смерти ребенка установит судебно-медицинская экспертиза.