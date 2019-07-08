В Санкт-Петербурге музыкант и скульптор провели необычный эксперимент

В петербургской галерее "Мастер" прошел необычный концерт-перфоманс "Музыка. Скульптура. Графика", организованный Международным Фондом поддержки культуры "Мастер-Класс" совместно с пианисткой - лауреатом международных конкурсов Татьяной Пичкаевой.

Концерт был приурочен к приезду в Санкт-Петербург известного аргентинского композитора, друга и ученика Астора Пьяццоллы, Сауля Косентино. Специальным гостем вечера стал петербургский художник и скульптор Ашот Казарян. Он подготовил публике сюрприз - скульптуру, которую создал прямо на глазах у зрителей, вдохновляясь чувственной музыкой маэстро. Эксперимент, надо сказать, удался. За тридцать пять минут из бесформенной массы глины под руками мастера возникла слившаяся в танце пара.

- Первоначально у меня не было конкретного замысла. Он формировался под воздействием музыки, которая звучала, пока я работал. Я при этом даже не видел людей, сидящих в зале, я ощущал только музыку. Она мне помогала создать образ, передать в глине особую динамику и нерв аргентинского танго. Для меня это первый подобный опыт. И я, в общем-то, доволен,- рассказывает Казарян.

За перформансом, кстати, наблюдал и сам Сауль Косентино, впервые посетивший Россию. Еще одним сюрпризом для именитого гостя стало исполнение произведений армянского композитора Комитаса.

- Слушать только свою музыку на концертах довольно утомительно, - прокомментировал маэстро. Колоритные "Танцы для фортепьяно" сопровождались импровизацией Ашота Казаряна в графике: плавные восточные мелодии перетекали в линии и образы, рожденные фантазией художника.

Сама идея столь необычного концерта принадлежит музыканту Татьяне Пичкаевой. Пианистка сотрудничает с композитором Косентино уже несколько лет и исполняет его музыку в России и Европе. Здесь, в Петербурге, композитор и музыкант встретились лично впервые.

Фото: Пресс-служба галереи "Мастер"

- Я познакомилась с Саулем Косентино два года назад. Выбирая музыкальные произведения для своей новой концертной программы, я нашла небольшую пьесу неизвестного мне тогда аргентинского автора с очень красивой мелодией " Este amor como un sol" ("Эта любовь как солнце"). Я влюбилась в нее, сыграла произведение на бис на сольном концерте, а видеозапись выложила на своем канале в YouTube. Сауль увидел ее, и мы стали переписываться. Для меня эта встреча - удивительное, волшебное событие, - поделилась Татьяна.

Вдохновенное исполнение Татьяны настолько впечатлило маэстро, что он заметил: " Даже я так не исполняю мою музыку, как это делаете Вы!"

В эксклюзивном интервью "РГ" Сауль Косентино рассказал о своем знакомстве и дружбе с великим Пьяццоллой и о прочих примечательных фактах биографии. Например о том, что наряду с профессиональным занятием музыкой, он 30 лет проработал пилотом гражданской авиации.

- У меня есть некоторые произведения, которые так или иначе связаны с этим периодом. Например, "Самые высокие небеса" или посвященный Сент-Экзюпери "Полет к славе". А однажды я написал танго "Королева", которое посвятил супруге, победившей в конкурсе красоты среди стюардесс. Когда я показал партитуру Астору Пьяцолле, он поздравил и сказал, что это первое произведение, в котором не нужно ничего править, и что теперь я - состоявшийся композитор, посоветовав только изменить название. Позже я назвал это танго "Tango barocco".

Критики отмечают особую интимность, чувственность и откровенность, свойственную музыке Косентино. Красота мелодий покоряет своей искренностью и теплотой.

На встрече маэстро Косентино рассказал о встрече с Астором Пьяццоллой, с которым познакомился в начале своей музыкальной карьеры. Музыканты стали друзьями, и Пьяццолла оказал большое влияние на становление Косентино как композитора, почувствовав в нем незаурядный талант и яркую индивидуальность. Несколько лет Пьяццолла и Косентино выступали вместе. Косентино создал множество аранжировок музыки Астора Пьяццоллы и даже посвятил маэстро одно из своих сочинений.

- Оно так и называется "Вне стандартов", потому что Пьяццолла и был всегда "вне стандартов", - отметил Косентино.

Справка "РГ"

Сауль Косентино родился в 1935 году в Аргентине. Композитор, пианист и аранжировщик, который развивает новое - лирическое направление современного аргентинского танго. Один из самых талантливых современных композиторов направления "танго нуэво".

Музыку Сауля Косентино исполняют во многих странах мира: в Австралии, Австрии, Аргентине, Германии, Голландии, Греции, Испании, Италии, Канаде, США, Португалии, Швейцарии, Швеции, Франции, Японии, а с недавнего времени - и в России.