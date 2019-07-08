В Санкт-Петербурге музыкант и скульптор провели необычный эксперимент

Новости

Делегация Бреста отпраздновала в Калининграде День города 13:49
В Ханском дворце Бахчисарая нашли подземные ходы из гарема 13:48
Архиепископ Афинский привел к присяге нового премьера Греции 13:39
Назван исполнитель главной роли в игровом ремейке "Геркулеса" Disney 13:38
На подделках люксовых вещей заработали больше, чем на оригиналах 13:30
Названа допустимо высокая величина инфляции в России 13:30
Путин пригласил Нетаньяху в Москву на юбилей Победы 13:25
В Мурманске будут продавать дешевую рыбу на ярмарках 13:25
Бывшего президента Украины встретили криками "Позор!" 13:22
На Кубани в ДТП с иномарками погибли четыре человека 13:20
В Кремле приветствовали идею телемоста Россия-Украина 13:13
Уральский вуз договорился об использовании немецкого ПО 13:11
В Кремле рассмотрят идею Зеленского о переговорах в новом формате в Минске 13:11
Господдержку оборонных предприятий обсудили на "Иннопроме" 13:04
Песков: Путин в курсе ситуации с арестом помощника Цуканова 13:03
В Шереметьево объяснили 200-тысячную зарплату грузчиков 13:00
Renault готовит новое поколение главной альтернативы Lada Largus 13:00
Первого арабского космонавта накормят на МКС халяльной едой 12:58
Назван самый холодный населенный пункт Подмосковья 12:53
Умер создатель "Бравого солдата Швейка", продюсер Артур Браунер 12:46
Под Крымским мостом начали демонтировать рабочие мосты 12:41
Началась работа над третьим сезоном "Американских богов" 12:37
Назван неожиданный эффект воздействия сауны на сердце и сосуды 12:31
Ученые выяснили главную причину нападения медведей на людей 12:30
АКП для УАЗ "Патриот" обошлась в 100 миллионов рублей 12:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 8 по 14 июля
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 8 по 14 июля
Когда в Россию вернется лето
Когда в Россию вернется лето
Видео: Выпуск косаток и белух в Охотское море
Видео: Выпуск косаток и белух в Охотское море
08.07.2019 13:42
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Санкт-Петербурге музыкант и скульптор провели необычный эксперимент

Текст: Руслан Мельников (Санкт-Петербург)
В петербургской галерее "Мастер" прошел необычный концерт-перфоманс "Музыка. Скульптура. Графика", организованный Международным Фондом поддержки культуры "Мастер-Класс" совместно с пианисткой - лауреатом международных конкурсов Татьяной Пичкаевой.
Фото: Анжелика Гурская/РГ Фото: Анжелика Гурская/РГ
Фото: Анжелика Гурская/РГ

Концерт был приурочен к приезду в Санкт-Петербург известного аргентинского композитора, друга и ученика Астора Пьяццоллы, Сауля Косентино. Специальным гостем вечера стал петербургский художник и скульптор Ашот Казарян. Он подготовил публике сюрприз - скульптуру, которую создал прямо на глазах у зрителей, вдохновляясь чувственной музыкой маэстро. Эксперимент, надо сказать, удался. За тридцать пять минут из бесформенной массы глины под руками мастера возникла слившаяся в танце пара.

Дрезденский оперный бал впервые пройдет в Петербурге

- Первоначально у меня не было конкретного замысла. Он формировался под воздействием музыки, которая звучала, пока я работал. Я при этом даже не видел людей, сидящих в зале, я ощущал только музыку. Она мне помогала создать образ, передать в глине особую динамику и нерв аргентинского танго. Для меня это первый подобный опыт. И я, в общем-то, доволен,- рассказывает Казарян.

За перформансом, кстати, наблюдал и сам Сауль Косентино, впервые посетивший Россию. Еще одним сюрпризом для именитого гостя стало исполнение произведений армянского композитора Комитаса.

- Слушать только свою музыку на концертах довольно утомительно, - прокомментировал маэстро. Колоритные "Танцы для фортепьяно" сопровождались импровизацией Ашота Казаряна в графике: плавные восточные мелодии перетекали в линии и образы, рожденные фантазией художника.

Сама идея столь необычного концерта принадлежит музыканту Татьяне Пичкаевой. Пианистка сотрудничает с композитором Косентино уже несколько лет и исполняет его музыку в России и Европе. Здесь, в Петербурге, композитор и музыкант встретились лично впервые.

Фото: Пресс-служба галереи "Мастер"

- Я познакомилась с Саулем Косентино два года назад. Выбирая музыкальные произведения для своей новой концертной программы, я нашла небольшую пьесу неизвестного мне тогда аргентинского автора с очень красивой мелодией " Este amor como un sol" ("Эта любовь как солнце"). Я влюбилась в нее, сыграла произведение на бис на сольном концерте, а видеозапись выложила на своем канале в YouTube. Сауль увидел ее, и мы стали переписываться. Для меня эта встреча - удивительное, волшебное событие, - поделилась Татьяна.

Вдохновенное исполнение Татьяны настолько впечатлило маэстро, что он заметил: " Даже я так не исполняю мою музыку, как это делаете Вы!"

В эксклюзивном интервью "РГ" Сауль Косентино рассказал о своем знакомстве и дружбе с великим Пьяццоллой и о прочих примечательных фактах биографии. Например о том, что наряду с профессиональным занятием музыкой, он 30 лет проработал пилотом гражданской авиации.

Фото: Пресс-служба комитета по строительству Санкт-Петербурга
Учебный театр Бориса Эйфмана в Петербурге начнет работу с 1 сентября

- У меня есть некоторые произведения, которые так или иначе связаны с этим периодом. Например, "Самые высокие небеса" или посвященный Сент-Экзюпери "Полет к славе". А однажды я написал танго "Королева", которое посвятил супруге, победившей в конкурсе красоты среди стюардесс. Когда я показал партитуру Астору Пьяцолле, он поздравил и сказал, что это первое произведение, в котором не нужно ничего править, и что теперь я - состоявшийся композитор, посоветовав только изменить название. Позже я назвал это танго "Tango barocco".

Критики отмечают особую интимность, чувственность и откровенность, свойственную музыке Косентино. Красота мелодий покоряет своей искренностью и теплотой.

На встрече маэстро Косентино рассказал о встрече с Астором Пьяццоллой, с которым познакомился в начале своей музыкальной карьеры. Музыканты стали друзьями, и Пьяццолла оказал большое влияние на становление Косентино как композитора, почувствовав в нем незаурядный талант и яркую индивидуальность. Несколько лет Пьяццолла и Косентино выступали вместе. Косентино создал множество аранжировок музыки Астора Пьяццоллы и даже посвятил маэстро одно из своих сочинений.

- Оно так и называется "Вне стандартов", потому что Пьяццолла и был всегда "вне стандартов", - отметил Косентино.

Справка "РГ"

Сауль Косентино родился в 1935 году в Аргентине. Композитор, пианист и аранжировщик, который развивает новое - лирическое направление современного аргентинского танго. Один из самых талантливых современных композиторов направления "танго нуэво".

Музыку Сауля Косентино исполняют во многих странах мира: в Австралии, Австрии, Аргентине, Германии, Голландии, Греции, Испании, Италии, Канаде, США, Португалии, Швейцарии, Швеции, Франции, Японии, а с недавнего времени - и в России.

Культура Арт Актуальное искусство Культура Музыка Классика Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков: Путин в курсе ситуации с арестом помощника Цуканова
Иран превысил уровень обогащения урана
Госдума предложит запрет на вино и воду из Грузии
СК проверит службу опеки по делу об избиении девочки в Ингушетии
В России названы регионы с самыми высокими доходами населения