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08.07.2019 19:44
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Толстые и тонкие

Названы регионы с самыми высокими доходами
Текст: Анна Бондаренко, Юлия Гарднер, Татьяна Кузнецова, Алена Ларина, Елена Мационг
Российская газета - Федеральный выпуск № 147(7905)
Самые высокие доходы в нашей стране у жителей Ямала, а также Ненецкого и Чукотского автономных округов. Таковы данные последнего исследования РИА Новости.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

И, напротив, самые "худые кошельки", по данным рейтинга, у живущих в Тыве, Калмыкии и на Алтае.

Авторы исследования взяли за основу не просто среднюю зарплату по региону, - они учли соотношение так называемых медианных среднедушевых месячных доходов населения к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в каждом регионе. Медиана - уровень, при котором половина жителей имеет доходы выше него, а вторая половина - ниже. Кроме того, заложили в расчеты показатели доли населения, живущего за чертой бедности и за чертой крайней бедности. Так, в Тыве за чертой бедности живет почти каждый второй житель -40%, что является максимальным показателем среди всех регионов России.

Фото: Сергей Черкашин/Пресс-служба губернатора ЯНАО
Увезу тебя я в тундру: Оленеводам Ямала не хватает женщин

Корреспонденты "Российской газеты" выяснили, как живут люди в регионах с самыми высокими и низкими доходами населения. И как они сами оценивают результаты рейтинга.

Сколько получают добытчик газа и оленевод

Ямал - безусловный лидер по доходам. Но это обусловлено тем, что львиную долю средств регион получает за счет предприятий ТЭК. Округ -первый по добыче газа в стране, и зарплаты у газовиков соответствующие. Так, на заводе по производству сжиженного природного газа в Сабетте некоторые специалисты получают и по 400 тысяч рублей. А вот средняя зарплата оленеводов едва дотягивает до 35. То есть, как ни крути, даже в самом богатом регионе без некоторого лукавства в расчетах уровня благосостояния, без пресловутой "средней температуры по больнице" никак не обойтись. Неплохо на Ямале получают врачи, зарплата доходит до 180 тысяч в месяц, но все равно практически постоянно стоит острая проблема дефицита кадров. Потому что сложно найти желающих работать в экстремальных условиях Арктики, а это минус 50 зимой, с ветром, да при бездорожьи каждую весну и осень в подавляющем большинстве районов. А сейчас, например, на Ямале стоит полярный день. Спать почти невозможно даже с наглухо зашторенными окнами. И это серьезная нагрузка для организма. Здесь все основные продукты завозные, килограмм картошки стоит почти сто рублей.

-В Арктике вся жизнь - как экстремальный вызов природе и благо, что значительной части людей выпадает бонус в виде большой зарплаты, всевозможных бонусов и тд. - говорит водитель из Салехарда Николай Зворыгин. - При этом признается, что у него лично доходы до ста тысяч средних по региону все же не дотягивают.

Кило арбузов по 1000 рублей

Географическим положением и, соответственно, северными надбавками продиктованы и доходы на Чукотке.

Средняя зарплата здесь, конечно, выше, чем в материковой части страны, - 99 984 рублей, но встречаются вакансии с зарплатой ниже 40 000 рублей: учитель в детской школе искусств, инспектор ФНС. Довольно много силовиков и чиновников, у них зарплата выше среднего, что отражается и на уровне общих доходов по региону.

Между тем, по данным Росстата, почти каждый десятый житель Чукотки живет за чертой бедности (9,5 процента населения).

Что можно купить в регионе на средний доход в регионе семье, скажем из трех человек?

Вот что рассказал "РГ" житель Анадыря Павел Кошеленко.

Фото: iStock
Названы регионы с самым доступным жильем

-Стиральная машинка, например, у нас стоит тысяч 40-50 тысяч рублей, вся бытовая техника здесь дорогая, поскольку предприниматели везут морем из Владивостока, плюс им надо заплатить торговую наценку. Дешевле получается самому дистанционно купить в том же Владивостоке и привезти на теплоходе. С продуктами вообще сложно. Есть так называемый список социально значимых (картофель, лук, окорочка, крупы/макароны, яблоки) на них в ряде магазинов фиксированная цена (картофель и лук 70 руб, окорочка - 180). В то же время весной свежие картофель и морковь могут стоить 450 рублей за килограмм, помидоры и огурцы по 600-800, а арбузы и вовсе по 990 рублей за кило.

Приезжайте на Колыму

По итогам 2018 года Росстат включил Магаданскую область в число регионов лидеров по зарплате - она приблизилась к 86 тысячам рублей. Но при этом 11 процентов жителей Колымы находится за чертой бедности.

Картину с высокими заработными платами жители региона называют не слишком объективной. В регионе много вахтовиков, которые зарабатывают и по 150 тысяч, плюс есть отрасли, например, золотодобыча, где заработная плата намного выше средней.

-Обычный специалист на одну ставку поучает 30 тысяч, поэтому многие мои знакомые имеют подработки, - говорит редактор отдела "Вечерний Магадан" Виктория Драчкова.

Прожить на Колыме на 80 тысяч можно, но на 30 - нереально. Булка хлеба в магаданском магазине обойдется в 55-60 рублей, килограмм свинины около 450, помидоров - около 500 рублей летом, и под 800 - зимой. Огурцы летом стоят в районе 300 рублей, зимой - в два раза дороже. За коммунальные услуги в обычной двухкомнатной квартире Виктория платит 12 тысяч в месяц. При этом, за отопление жители столицы Колымы платят круглогодично - платежи разбивают помесячно, чтобы распределить финансовую нагрузку.

Попробуйте прожить на 7 тысяч в месяц

Республика Алтай оказалась в числе самых бедных регионов не случайно. Средний уровень зарплат в регионе не самый низкий в стране - по итогам первого полугодия он составил 32 тысячи рублей. Однако республика на предпоследнем месте по уровню жизни. 24,2 процента населения здесь живет за чертой бедности - им не хватает денег даже на необходимые вещи.

По мнению экспертов, финансовое положение жителей Республики Алтай во многом связано с объективными причинами. В горном регионе практически нет промышленности и сельхозугодий. Традиционное занятие местного населения - животноводство. Отсутствие рабочих мест вынуждает многие семьи заниматься личным подсобных хозяйством. Республика Алтай дотационный регион - более половины всех доходов бюджета сформированы за счет дотаций федерального центра. И средний уровень зарплат во многом связан с высокими зарплатами в госструктурах и банковском секторе. Реальные же доходы большей части населения намного ниже 32 тысяч рублей. Так, по данным Алтайкрайстата, у 12,3 процента жителей региона среднедушевые денежные доходы составляют менее семи тысяч рублей в месяц. Еще почти 14 процентов населения не имеют и 10 тысяч рублей в месяц. А у более 62 процентов доходы в 2018 году не превышали 19 тысяч рублей.

Доход кормильца делят на всю семью

Как считают в территориальном управлении федеральной службы государственной статистики, Ингушетия закономерно попадает в нижние строчки рейтингов доходов на душу населения.

Фото: iStock
Названы города России с самым высоким ростом зарплат

- По этому показателю регион никогда не будет выглядеть красиво, так как у нас большинство семей - многодетные. Если, к примеру, в Московской области в семьях зачастую работают оба родителя, а детей - один или два, то у нас трудятся, в основном, папы, а мамы сидят дома, потому что в семьях далеко не один ребенок, а по четыре-пять-шесть. Поэтому доход одного родителя "раскидывается" на несколько человек, и получается низким, - рассказал начальник отдела управления Росстата по Ингушетии Урусхан Гумуков.

За чертой бедности в Ингушетии официально находится 31,9 процента населения. В первом квартале этого года средняя зарплата зафиксирована в размере 26527 рублей, по России почти в два раза больше - 43944. В республике высок уровень безработицы - 26,3 процента.

В тоже время в рейтингах, как правило, не учитываются серые доходы и зарплата. Так, в Ингушетии сейчас наиболее динамично развиваются строительство и торговля. В регионе темпы строительства четвертый год превышают среднероссийский показатель и показатель по Северо-Кавказскому федеральному округу. При этом немало застройщиков официально занижают количество работников в разы.

- Подрядчик, к примеру, показывает, что у него трудится три человека, а при этом строит многоэтажный дом. Как это учесть в рейтинге?! - говорит Гумуков.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"

 

 

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