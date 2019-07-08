Аксенов назвал запугиванием уголовную статью за непризнание Крыма украинским

Глава Республики Крым Сергей Аксенов дал оценку зарегистрированному в Верховной Раде Украины законопроекта, который предусматривает введение уголовной ответственности за "умышленное непризнание Крыма частью Украины". Об этом Аксенов написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Регистрацию такого законопроекта Аксенов оценил как беспомощность перед объективным фактом - признанием российского статуса большинством граждан Украины, что подтверждает и растущий турпоток с Украины на полуостров.

- Изменить эту реальность Киев изменить не в состоянии, - написал Аксенов. - Поэтому новый законопроект направлен на запугивание людей. С другой стороны, он сам является отражением страхов майданной власти, которая боится правды и способна разговаривать с народом только на языке угроз и репрессий.

Ранее спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий инициировал законопроект о введении уголовной ответственности за "умышленное непризнание Крыма, которое в соседнем государстве будет наказываться лишением свободы на срок от трех до пяти лет с конфискацией имущества.