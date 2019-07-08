Под Крымским мостом начали демонтировать рабочие мосты

В Керченском проливе начался демонтаж временных рабочих мостов, которые три с половиной года помогали строителям сооружать автодорожную и железнодорожную часть Крымского моста. Об этом сообщил инфоцентр генерального подрядчика.

Первый рабочий мост соединил косу и остров Тузла осенью 2015 года. Второй мост от Тузлы до судоходного коридора в проливе и третий (самый большой, двухкилометровый) от керченского берега до фарватера - построили еще через год. Эти сооружения помогали мостостроителям перемещать тяжелую технику, конструкции и материалы в акватории пролива на протяжении всех 19 километров и при этом почти не зависеть от ветров и штормов, весьма частных в проливе.

- Рабочие мосты помогли основным сооружениям подняться из воды и набрать нужную высоту, - рассказал заместитель гендиректора по инфраструктурных проектам компании "Стройгазмонтаж" Леонид Рыженькин. - Сейчас все работы сосредоточены наверху, на железнодорожных пролетах: идет укладка рельсов, балластировка пути, устройство системы освещения железной дороги и архитектурной подсветки фарватерного участка. "Времянки" выполнили свои задачи и демонтируются. Акватория остается чистой.

Трубчатые сваи рабочих мостов, забитые на разную глубину, помогают поднимать водолазы: они срезают трубы ниже линии размыва морского дна с помощью электрокислородный резки. После демонтажа сваи, металлические пролеты и другие элементы складируют на стройплощадке. В дальнейшем их используют на стройках в других регионах России.