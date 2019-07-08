Режиссер Александринки поставил спектакль с артековцами

В легендарном лагере "Артек" в Крыму продолжает работу Олимпийская молодежная площадка Александринского театра - в тематические отряды ребят начали принимать с середины марта и продолжат до ноября. В программе лекции и показы спектаклей, но одной теорией дело не ограничивается. На днях на сцене Дворца "Суук-Су" воспитанники детского центра сами представили премьеру - постановку "Белая ворона", созданную ими под руководством творческой команды петербургского театра.

Молодежная площадка в "Артеке" организована в рамках Театральной олимпиады - одного из ключевых событий Года театра в России. Уже сейчас, в седьмую смену, театральные отряды выбрали 300 ребят, а всего образовательно-познавательный проект намерен охватить почти 1500 человек. Всем им предоставляется возможность "попасть за кулисы" профессии и увидеть, что представляет собой спектакль изнутри. А некоторым - даже попробовать свои способности в деле.

Так, например, повезло артековцам, попавшим в проект "Скрин-драма" режиссера Антона Оконешникова. Буквально за две недели ребята проделали нешуточную работу - сами собрали спектакль от начала и до конца. У каждого было свое направление: кто-то занимался драматургией, кто-то - сценографией или музыкальной партитурой, кто-то - видеорядом или актерской игрой. В каждой из групп ребятам помогали специалисты Александринского театра.

- Это необычный для нас проект, и нам важен не столько показ, сколько процесс создания этой постановки. Ведь юные участники многие "фишки" придумывали и разрабатывали сами, - рассказал Антон Оконешников. - И, конечно, надо быть честными друг с другом, актер - это профессия. Ребята - не профессионалы, и от нас требовался совсем другой подход к работе. Этот спектакль построен на тренингах, сложных вещей мы делать и не пытались. Но одно я знаю точно: если все включаются в работу - получается результат. Здесь эта включенность была.

"Белая ворона" - это известная всем история о птице с другим, нежели у собратьев, окрасом перьев. И это отличие, воспринимаемое поначалу как сущее проклятье, учит в итоге бесценному - быть самим собой. Идея постановки возникла в Санкт-Петербурге, причем тема была выбрана неслучайно. Как рассказала драматург Анастасия Букреева, перед тем, как поставить спектакль в "Артеке", было проведено небольшое исследование, показавшее, что детей и подростков очень часто волнует как раз тема непохожести на других.

Возможно, именно актуальность "Белой вороны" в интерпретации ребят превратила постановку практически в триллер, и это при том, что за все полчаса ими не было произнесено ни слова: за них говорили свет, звук, синхронное топанье ногами... Антон Оконешников как мастер видеоприемов в театре включил их и в эту небольшую работу: постановка как бы вырывается за пределы зрительного зала - герои живут не только не сцене, но и вне ее, и все это мы видим в прямом эфире. Иногда кусочки действия, как говорится, немного разъезжаются, но на полноценный профессиональный спектакль работа артековцев и не претендует: это, скорее, этакая коллективная презентация полученных знаний и умений. "Было бы побольше времени", сетуют постановщики и сами участники. Но - смена есть смена.

В конце концов, главная цель молодежной площадки - заинтересовать ребят. И это, судя по впечатлениям от работы воспитанников "Артека", удалось. По-крайней мере, некоторые из участников спектакля уже выразили желание поступить в театральные кружки в родных городах, а дальше, быть может, и вовсе связать свою жизнь с театром.

- Молодежная площадка - это своего рода театральная школа "Артека". Не думаю, что все 300 ребят станут сотрудниками театров, актерами, режиссерами, но этого и не надо. Важно, чтобы у этих детей сформировался хороший вкус, умение отличать хорошую работу от плохой. Если дети приедут домой отдохнувшие, загорелые , возьмут родителей за руку и скажут "Пойдем в театр!", - мы смело можем сказать, что достигли своей цели, - отметил присутствовавший на премьере министр культуры Владимир Мединский.

Впереди у ребят еще много интересного. Так, артековцы следующей, восьмой смены освоят новые театральные формы (спектакль-экскурсия, спектакль-путешествие, спектакль-квест), узнают принципы их создания и поучаствуют в разработке сценария и маршрута спектакля. Для этого в детский центр приедет интерактивная постановка "Променад-театр" театрального продюсера Даниила Пиктурного.

Справка "РГ"

Театральная олимпиада - одно из ключевых событий Года театра. В рамках Олимпиады в России пройдут гастроли лучших зарубежных театров, национальных театров из регионов России, а также лекции и мастер-классы от ведущих театральных деятелей мира. Основная площадка - Александринский театр в Санкт-Петербурге, причем в 2019 году Олимпиада впервые проходит одновременно в двух странах - России и Японии.