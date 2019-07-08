В Краснодарском крае резко испортится погода

Завтра и послезавтра на территории Краснодарского края, кроме Сочи, ожидаются сильный дождь, ливень с грозой, местами град, шквалистое усиление ветра до 20-23 м/с.

В Черном море - от Анапы до Магри - возможны смерчи, предупредили в пресс-службе администрации Сочи.

Спасатели рекомендуют жителям и гостям курорта соблюдать меры предосторожности, воздержаться от отдыха вблизи водоемов. Не оставлять автомобили под деревьями, рекламными баннерами и прочими конструкциями.

В случае происшествий звонить с мобильных телефонов по номеру 112.