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08.07.2019 20:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Крыму ученые начали испытания установки для сбора воды из воздуха

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Пресс-служба КФУ им. Вернадского Фото: Пресс-служба КФУ им. Вернадского
Фото: Пресс-служба КФУ им. Вернадского

Ученые Крымского федерального университета приступили к апробации в полевых условиях установки "Радуга", которая способна за сутки собирать из воздуха более 1000 литров воды. На полуостров, на опытный участок КФУ в Форосе, ее привезли ученые Всероссийского института механизации сельского хозяйства.

Фото: Пресс-служба министерства сельского хозяйства Республики Крым
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- Мы уже давно вышли на внешние рынки, но так как стоит задача испытать "Радугу" именно в Крыму, мы приехали запроектировать установку, которая сначала давала хотя бы 20 кубов воды, - отметил заведующий лабораторией систем применения возобновляемых источников энергии ВИМ Сергей Доржиев.

Принцип действия установки основан на конденсации влажного горячего воздуха в холодной среде. Например, именно так на вентиляционных трубах холодных погребов летом оседают капли воды. По этой же причине у входов в холодные пещеры летом всегда высокая влажность и капли воды на каменном своде.

- В верхней части воздушного родника стоит так называемый "завихритель", в который при температуре свыше 25 градусов попадает ветер, закручивается и двигается в охладительный блок, - рассказал Сергей Доржиев. - В этом блоке находятся труба Ранки и охладительные трубы, закопанные на глубину промерзания. На трубе Ранки воздух раскручивается и делится пополам: горячий в одну сторону, холодный в другую. Горячий воздух, попадая на холодные трубки, выдает воду.

В опытно-промышленную эксплуатацию "Радугу" планируется запустить в июне 2020 года - на подготовительные работы уйдет около года.

Фото: Пресс-служба КФУ
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В свою очередь, в КФУ сейчас создают инновационную долину развития сельского хозяйства. И опытный участок университета, где будет расположена установка "Радуга", входит в комплекс этих исследований и разработок.

- В России больше нет таких участков земли, где можно было бы выращивать оливковые деревья, инжир, хурму, зизифус и гранат, - рассказал проректор по внешним связям КФУ Михаил Сергеев. - В горах из-за сложной геологии решить вопрос орошения практически невозможно. Как только мы разработаем необходимые протоколы, многие фермеры захотят внедрять эти технологии на свои участки. Таким образом, полуостров не только увеличит урожайность уже существующих сельских угодий, но и введет в эксплуатацию новые земли.

Общество Наука Экономика АПК Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
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