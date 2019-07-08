В Севастополе за второго ребенка будут выплачивать 100 тысяч рублей

Правительство Севастополя подготовило законопроект о выплате регионального материнского капитала при рождении второго ребенка.

Размер выплаты составит 100 тысяч рублей, сообщил сегодня директор городского департамента труда и социальной защиты Станислав Борисенко.

- Из бюджета города будут выделены средства на оказание материальной помощи при рождении второго ребенка. Эта мера соцподдержки начнет действовать в Севастополе с 1 января 2020 года, - сказал Борисенко, отметив, что на выплату регионального маткапитала в будущем году в городском бюджете предусмотрено 94,5 миллиона рублей.

Закон начнет действовать после утверждения Заксобранием Севастополя.