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08.07.2019 18:30
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Севастополе за второго ребенка будут выплачивать 100 тысяч рублей

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)

Правительство Севастополя подготовило законопроект о выплате регионального материнского капитала при рождении второго ребенка.

Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
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Размер выплаты составит 100 тысяч рублей, сообщил сегодня директор городского департамента труда и социальной защиты Станислав Борисенко.

- Из бюджета города будут выделены средства на оказание материальной помощи при рождении второго ребенка. Эта мера соцподдержки начнет действовать в Севастополе с 1 января 2020 года, - сказал Борисенко, отметив, что на выплату регионального маткапитала в будущем году в городском бюджете предусмотрено 94,5 миллиона рублей.

Закон начнет действовать после утверждения Заксобранием Севастополя.

Общество Соцсфера Соцзащита Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь Декретные и пособия на ребенка
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