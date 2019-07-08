Айтишники в УрФУ построят собственные образовательные траектории

Со следующего учебного года айтишники-первокурсники УрФУ смогут выбирать собственный набор дисциплин.

Россия занимает четвертое место в мире по качеству человеческого капитала, однако только 42 - по параметрам реального использования полученных знаний. Здесь по-прежнему актуален традиционный подход к образованию: сначала выучиться, а затем много лет работать, используя полученные знания. Однако сегодня мир меняется слишком быстро: буквально через 5-10 лет реальной экономике будут нужны профессии, о существовании которых сегодня еще никто не знает. Поэтому образование приходит к модели, когда высшая школа дает студенту так называемые Soft skills, а основные профессиональные навыки они получают на рабочем месте. Об этом шла речь на сессии "Цифровое производство: каким должно быть образование в эпоху цифровизации" во время первого дня Иннопрома-2019.

Как отметил директор института радиоэлектроники и информационных технологий УрФУ Илья Обабков, среди главных требований к современному образованию сегодня оказываются необходимость качественной подготовки значительного количества специалистов и активное внедрение коммуникативных навыков, которые позволят выпускнику успешно влиться в реальную рабочую среду. По его словам, сегодня в Уральском федеральном университете специалистов в области информационных технологий готовят в том числе в сотрудничестве с будущими работодателями. Например, 500 человек обучается по программе компании "СКБ Контур". Специалисты компании участвуют в разработке учебных планов, читают лекции и принимают экзамены.

- Мы испытываем кадровый голод: нам нужны разработчики всех специальностей. Конкуренция за кадры обостряется, - говорит генеральный директор компании Евгений Филатов. - Поэтому мы готовы помогать образованию: экспертизой, временем наших специалистов. Сейчас пришли к созданию совместного с УрФУ направления - "Фундаментальная информатика и информационные технологии". Мы хотим, чтобы программа двигалась в сторону свободного образования, однако оно должно опираться на прочную основу. Поэтому на 1-2 курсе студенты осваивают базовую "ядерную" программу, потом могут выбирать дисциплины, которые нужны именно ему.

- Со следующего учебного года мы позволим первокурсникам составлять индивидуальные образовательные траектории, выбирать собственный набор дисциплин, - подчеркнул УрФУ Илья Обабков. - Мы большое внимание уделяем смешанному обучению, разрабатываем курс цифровой культуры.

Полученные таким образом Soft skills - гибкие компетенции - сегодня остро востребованы работодателями. Согласно опросам 51% работодателей ценит личностные характеристики человека: умение работать в команде, нести личную ответственность за результат, эффективная работа в условиях неопределенности. Такие навыки успешно формируются при проектной работе.

По словам Обабкова, за прошедшие два семестра студенты-айтишники разработали порядка 500 проектов.