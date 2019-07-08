Экспозиция Турции открылась на выставке "Иннопром-2019"

Национальная экспозиция Турецкой Республики - страны-партнера Х Международной промышленной выставки "Иннопром" - открылась на площадке "Екатеринбург-ЭКСПО".

В торжественной церемонии приняли участие министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, министр промышленности и технологий Турецкой Республики Мустафа Варанк, заместитель министра торговли Турецкой Республики г-жа Гонджа Йылмаз Батур и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Под экспозицию выделены масштабные площади: не менее трех тысяч квадратных метров . Свои возможности и достижения представили 45 компаний, в том числе - машиностроительной отрасли. Присутствуют представители торговых палат регионов республики и отраслевых союзов. Среди них - Совет внешнеэкономических связей Турции - организаторы российско-турецкого делового форума, а также Ассоциация экспортеров, Союз палат и бирж и другие.

- Турция традиционно один из ключевых партнеров предприятий Урала, и выставка даст новый толчок к развитию экономических связей, - отметили в правительстве области.

По данным Уральского таможенного управления, внешнеторговый оборот всех регионов УрФО с Турцией в 2019 году составил 615 миллионов долларов. При этом на долю Свердловской области приходится 15,4 процента или 94 миллиона долларов. По сравнению с этим же периодом прошлого года, стоимостный объем внешнеторгового оборота увеличился на 60 процентов.

Отмечается значительное увеличение экспорта металлов и изделий из них. В больших объемах Средний Урал экспортирует в Турцию черные металлы, почти 95 процентов от всего объема поставок металлов. Поставляются также изделия машиностроения, деревообработки, химической промышленности и продукты. Почти на 140 процентов выросли и показатели импорта товаров из Турции на Урал.

Ключевым мероприятием деловой программы страны-партнера станет Российско-Турецкий промышленный форум "Промышленное партнерство: новые задачи и проекты", где будут обсуждаться пути дальнейшего сотрудничества в области машиностроения и высоких технологий.