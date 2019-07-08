Новости

Кроссовер BMW X7 превратили в конкурента УАЗ "Пикап" 09:07
В Екатеринбурге фасады и киоски превратили в объекты искусства 09:05
Министр экономики ФРГ: Германии необходим "Северный поток-2" 08:55
"Санитарка": УАЗ рассказал об уникальной "Буханке" 08:48
СМИ: Пилот Korean Air дважды потребовал в полете алкоголь 08:45
Названа простая тренировка для снижения давления 08:45
Модернизированный МРК ТОФ "Смерч" уничтожил "вражеский" корабль 08:40
Неделя начнется в Москве с умеренно теплой погоды 08:11
Кунсткамера получит в 2023 году новый многофункциональный комплекс 08:00
Россия и Грузия прервали прямое авиасообщение 07:59
"Ювентус" договорился с де Лигтом, но не с "Аяксом" 07:55
В Приморье нашли пропавший в 1941 году бомбардировщик 07:54
Оскорбившая президента РФ телекомпания "Рустави-2" приостановила вещание 07:34
Месси может быть дисквалифицирован на два года 07:21
Зрителей России и Украины свяжет телемост 06:58
Мексика в 11-й раз выиграла Золотой кубок КОНКАКАФ 06:50
От рака и диабета: Названа оптимальная для здоровья порция грибов 06:36
В Индии 29 человек погибли в ДТП с автобусом 05:58
Главный дорожник Хабаровска арестован на два месяца 05:39
В России названы регионы с самыми высокими доходами населения 05:18
В Приморье спасенную сотрудниками нацпарка сову выпустили на волю 05:03
Саудовская авиакомпания передумала покупать Boeing 737 MAX 04:53
Deutsche Bank объявил о сокращении 18 тысяч сотрудников 04:42
Автобус с гражданами Украины попал в ДТП в Польше 03:45
Трамп ответил на критику британского посла в США 03:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Выбор "РГ": Самые ожидаемые фильмы лета
Выбор "РГ": Самые ожидаемые фильмы лета
Когда в Россию вернется лето
Когда в Россию вернется лето
Видео: Выпуск косаток и белух в Охотское море
Видео: Выпуск косаток и белух в Охотское море
08.07.2019 08:42
Проект: В регионах

Разбор пыли по составу

Компания детально исследует влияние на окружающую среду, чтобы планировать развитие производства на годы вперед
Текст: Юлия Санатина (УрФО)
Российская газета - Урал № 146(7904)
Компания "ФОРЭС", предприятия которой работают в Свердловской и Курганской областях, расширяет мониторинг состояния окружающей среды. Предстоит взять несколько тысяч проб воздуха и почвы как в санитарно-защитных зонах предприятий, так и на значительном удалении от них. Цель исследования - уточнить, как промплощадки реально влияют на экологию, и обеспечить основу для стабильного развития.
Фото: Татьяна Андреева/РГ Благодаря масштабной модернизации систем очистки воздуха над заводами нет ни дыма, ни пыли и даже количество пара уменьшилось. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Благодаря масштабной модернизации систем очистки воздуха над заводами нет ни дыма, ни пыли и даже количество пара уменьшилось. Фото: Татьяна Андреева/РГ

В предыдущие годы компания действовала согласно общим нормативам: ежегодно отбирали пробы воздуха и почвы в утвержденных точках и замеряли уровень шума. Для справки: "ФОРЭС" производит керамические пропанты для нефтегазового сектора, производственный цикл включает три основных этапа - размол сырья, его грануляцию и обжиг готовой продукции. Контролировалось выделение главных загрязняющих веществ: пыли от производственных процессов, а также продуктов сгорания природного газа - диоксида азота, оксида азота и оксида углерода. Теперь же количество и контрольных точек, и исследуемых веществ увеличено в несколько раз. Включены вещества, выделяемые при сварке, деревообработке и некоторых других работах, которые производятся на предприятиях.

- В прошлом году мы организовали расширенный мониторинг в одном из подразделений - в Асбесте. Замеры проводили не только на границе санитарно-защитной зоны, но и достаточно далеко от предприятия, например в частном секторе, в коллективных садах, а также в центре города. В перечень контролируемых веществ, помимо основных, включили сернистый ангидрид, фенол, формальдегид и ряд других. Всего было взято более тысячи проб воздуха, - рассказывает главный эколог "ФОРЭС" Татьяна Сарапульцева. - Анализ показал примерно одинаковые результаты во всех точках: ПДК вредных веществ нигде не превышены, почва не токсична. Результаты мониторинга представили в Общественной палате Асбеста.

Несмотря на то что столь тщательное исследование обошлось в полмиллиона рублей, в этом году компания решила распространить опыт на свое дочернее предприятие в Шадринске. В три-четыре раза увеличен перечень отбираемых веществ и на других промплощадках. Только в Сухом Логу планируется взять 1900 проб воздуха. Примерно такой же объем работы будет проведен в Асбесте, а в Каменске-Уральском эта цифра перевалит за 4000. По словам Татьяны Сарапульцевой, если раньше для проведения исследований привлекали только ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области", то в этом году заключили также договор с Центром лабораторного анализа технических измерений по УрФО (ЦЛАТИ). Поскольку не все "искомые" вещества входят в область аккредитации госучреждений, привлекли и некоторые негосударственные аккредитованные лаборатории.

В итоге отбор проб вырастет по сравнению с предыдущими годами примерно втрое. А затраты компании на экологический мониторинг увеличатся почти в четыре раза, составив около четырех миллионов рублей.

Количество и контрольных точек, и исследуемых веществ теперь увеличено в несколько раз

Руководство компании считает, что такие расходы оправданны. Во-первых, экологическая политика "ФОРЭС" полностью укладывается в общефедеральную повестку - в частности, в нацпроект "Экология", направленный на существенное снижение техногенной нагрузки на окружающую среду. Во-вторых, производитель пропантов постоянно совершенствует системы фильтрации, и расширенный мониторинг позволит спланировать эту работу на годы вперед.

- У нас будет полная картина того, какое негативное влияние, в каком объеме, в каких точках и в какой период времени оказывают наши предприятия. То есть появятся данные для анализа и корректировки программы экологических мероприятий. Например, в 2018 году мы выявили незначительное, но все же превышение по шуму - и занялись разработкой проектов звукопоглощения,- поясняет Татьяна Сарапульцева. - Даже если превышения ПДК не будет, но обнаружится, что концентрация каких-то вредных веществ просто выросла по сравнению с прошлыми годами, мы сможем работать на опережение, чтобы в дальнейшем ситуация оставалась благополучной.

Отметим, что ежегодно в "ФОРЭС" разрабатывают план экологических мероприятий, направленных на совершенствование систем очистки воздуха и воды, снижение шума, озеленение территории, создание защитных конструкций, препятствующих рассеиванию пыли, и т.д. Одно из важнейших направлений - совершенствование систем аспирации. За 20 лет существования компании их модернизировали уже дважды: сначала перешли от ротоклонов к газопромывателям, затем - к современным рукавным фильтрам, которых в общей сложности уже установлено около двухсот. В целом за 2017-2018 годы "ФОРЭС" потратил на модернизацию оборудования более трех миллиардов рублей. Как минимум десятая часть этих средств направлена на улучшение экологической ситуации.

Кстати

Недавно на территории вокруг подразделения "ФОРЭС" в Асбесте была проведена необычная экологическая экспертиза. Пробы почвы, снега и листья березы исследовали на предмет содержания и воздействия вредных веществ… местные школьники. Вывод юннатов - влияние производства пропантов на экологию крайне незначительное. Гораздо больше "грязи" оказалось в пробах, взятых вблизи автодороги. Поскольку в городе бытует мнение, что выбросы "ФОРЭС" небезопасны, сами юные экологи были удивлены результатами.

УрФО Иннопром-2019
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Оскорбившая президента РФ телекомпания "Рустави-2" приостановила вещание
Зрителей России и Украины свяжет телемост
В Мексику не пустили еще 14 россиян
В России названы регионы с самыми высокими доходами населения
Съемочная группа телеканала "Звезда" попала под обстрел в Донбассе