Компания "ФОРЭС", предприятия которой работают в Свердловской и Курганской областях, расширяет мониторинг состояния окружающей среды. Предстоит взять несколько тысяч проб воздуха и почвы как в санитарно-защитных зонах предприятий, так и на значительном удалении от них. Цель исследования - уточнить, как промплощадки реально влияют на экологию, и обеспечить основу для стабильного развития.

В предыдущие годы компания действовала согласно общим нормативам: ежегодно отбирали пробы воздуха и почвы в утвержденных точках и замеряли уровень шума. Для справки: "ФОРЭС" производит керамические пропанты для нефтегазового сектора, производственный цикл включает три основных этапа - размол сырья, его грануляцию и обжиг готовой продукции. Контролировалось выделение главных загрязняющих веществ: пыли от производственных процессов, а также продуктов сгорания природного газа - диоксида азота, оксида азота и оксида углерода. Теперь же количество и контрольных точек, и исследуемых веществ увеличено в несколько раз. Включены вещества, выделяемые при сварке, деревообработке и некоторых других работах, которые производятся на предприятиях.

- В прошлом году мы организовали расширенный мониторинг в одном из подразделений - в Асбесте. Замеры проводили не только на границе санитарно-защитной зоны, но и достаточно далеко от предприятия, например в частном секторе, в коллективных садах, а также в центре города. В перечень контролируемых веществ, помимо основных, включили сернистый ангидрид, фенол, формальдегид и ряд других. Всего было взято более тысячи проб воздуха, - рассказывает главный эколог "ФОРЭС" Татьяна Сарапульцева. - Анализ показал примерно одинаковые результаты во всех точках: ПДК вредных веществ нигде не превышены, почва не токсична. Результаты мониторинга представили в Общественной палате Асбеста.

Несмотря на то что столь тщательное исследование обошлось в полмиллиона рублей, в этом году компания решила распространить опыт на свое дочернее предприятие в Шадринске. В три-четыре раза увеличен перечень отбираемых веществ и на других промплощадках. Только в Сухом Логу планируется взять 1900 проб воздуха. Примерно такой же объем работы будет проведен в Асбесте, а в Каменске-Уральском эта цифра перевалит за 4000. По словам Татьяны Сарапульцевой, если раньше для проведения исследований привлекали только ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области", то в этом году заключили также договор с Центром лабораторного анализа технических измерений по УрФО (ЦЛАТИ). Поскольку не все "искомые" вещества входят в область аккредитации госучреждений, привлекли и некоторые негосударственные аккредитованные лаборатории.

В итоге отбор проб вырастет по сравнению с предыдущими годами примерно втрое. А затраты компании на экологический мониторинг увеличатся почти в четыре раза, составив около четырех миллионов рублей.

Количество и контрольных точек, и исследуемых веществ теперь увеличено в несколько раз

Руководство компании считает, что такие расходы оправданны. Во-первых, экологическая политика "ФОРЭС" полностью укладывается в общефедеральную повестку - в частности, в нацпроект "Экология", направленный на существенное снижение техногенной нагрузки на окружающую среду. Во-вторых, производитель пропантов постоянно совершенствует системы фильтрации, и расширенный мониторинг позволит спланировать эту работу на годы вперед.

- У нас будет полная картина того, какое негативное влияние, в каком объеме, в каких точках и в какой период времени оказывают наши предприятия. То есть появятся данные для анализа и корректировки программы экологических мероприятий. Например, в 2018 году мы выявили незначительное, но все же превышение по шуму - и занялись разработкой проектов звукопоглощения,- поясняет Татьяна Сарапульцева. - Даже если превышения ПДК не будет, но обнаружится, что концентрация каких-то вредных веществ просто выросла по сравнению с прошлыми годами, мы сможем работать на опережение, чтобы в дальнейшем ситуация оставалась благополучной.

Отметим, что ежегодно в "ФОРЭС" разрабатывают план экологических мероприятий, направленных на совершенствование систем очистки воздуха и воды, снижение шума, озеленение территории, создание защитных конструкций, препятствующих рассеиванию пыли, и т.д. Одно из важнейших направлений - совершенствование систем аспирации. За 20 лет существования компании их модернизировали уже дважды: сначала перешли от ротоклонов к газопромывателям, затем - к современным рукавным фильтрам, которых в общей сложности уже установлено около двухсот. В целом за 2017-2018 годы "ФОРЭС" потратил на модернизацию оборудования более трех миллиардов рублей. Как минимум десятая часть этих средств направлена на улучшение экологической ситуации.

Кстати

Недавно на территории вокруг подразделения "ФОРЭС" в Асбесте была проведена необычная экологическая экспертиза. Пробы почвы, снега и листья березы исследовали на предмет содержания и воздействия вредных веществ… местные школьники. Вывод юннатов - влияние производства пропантов на экологию крайне незначительное. Гораздо больше "грязи" оказалось в пробах, взятых вблизи автодороги. Поскольку в городе бытует мнение, что выбросы "ФОРЭС" небезопасны, сами юные экологи были удивлены результатами.