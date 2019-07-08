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08.07.2019 13:04
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Господдержку оборонных предприятий обсудили на "Иннопроме"

Текст: Светлана Добрынина

О необходимости снизить долговую нагрузку на предприятия ОПК заявил на "Иннопроме" заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов.

Вопросы диверсификации ОПК обсуждались на специальной сессии в ходе международной промышленной выставки. Дополнительные меры государственной поддержки помогут предприятиям нарастить объемы выпуска изделий в гражданской сфере, уверен и глава Свердловской области Евгений Куйвашев.

Повысить к 2025 году долю гражданской продукции до 30 процентов от общего объема продукции ОПК, а к 2030 году довести ее до 50 процентов - такую задачу поставил президент страны. Уже в ближайшее время пик гособоронзаказа будет пройден, и вопросы диверсификации производства оборонных заводов встанут особо остро.

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области
Первые документы о сотрудничестве подписаны на "Иннопроме"

- В 2018 году уровень диверсификации достиг 20,9 процента. Динамика неплохая, но это эффект низкой базы. Абсолютно точно, что каждый следующий процент будет доставаться нам с кровью, поэтому нам нужно всячески наращивать свои усилия по всем направлениям. Это комплексная задача. Нужно обеспечивать более тесное взаимодействие потенциальных заказчиков и исполнителей, и основные механизмы здесь - это национальные проекты и инвестиционные программы крупных естественных монополий, - сказал Юрий Борисов.

В индустриально развитой Свердловской области работают 40 предприятий и научно-исследовательских организаций ОПК. Позиции уральских оборонщиков традиционно сильны. Это продемонстрировали стенды на "Иннопроме" крупнейших свердловских заводов, выпускающих как военную, так и гражданскую продукцию.

- При этом мы понимаем, что кончится гособоронзаказ, и через 4-5 лет, если не работать сейчас, то и компетенции по конкурентной гражданской продукции мы можем утратить. Это произойдет, если именно сейчас мы не окажем существенную помощь производителям. Я встречался с Союзом промышленников и предпринимателей, мы детально обсуждали реализацию и возможную помощь нашим предприятиям. Защита производителя, а не рынка, - это задача государства, всех нас, - уверен Евгений Куйвашев.

По его мнению, необходимо действовать четко и детально: сегодня нужно установить заказ (на гражданскую продукцию), определить перечень стратегических товаров. И установить федеральный заказ с установлением жестких требований к качеству, цене и конкурентоспособности.

Экономика Отрасли Промышленность Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Иннопром-2019
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