7 июля на международной промышленной выставке "Иннопром-2019" в рамках встречи министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова с министром экономики Азербайджанской республики Шахином Мустафаевым Группа Синара и "ATEF Группа компаний" заключили меморандум о взаимопонимании. Подписи под документом поставили генеральный директор Группы Синара Михаил Ходоровский и заместитель председателя Наблюдательного Совета ATEF Рамиз Рзаев.

В соответствии с меморандумом стороны определили приоритетные направления совместного развития бизнеса в области транспортного машиностроения, включая поставки тягового подвижного состава и путевой техники для укладки и ремонта железнодорожных путей, а также подтвердили намерения осуществлять совместную реализацию проектов в энергетике.

В настоящее время холдинг "Синара-Транспортные Машины", входящий в Группу Синара, является лидером по производству путевой техники и ее сервисному обслуживанию в России. "ATEF Группа компаний" объединяет в Азербайджане девять заводов по производству трансформаторов, кабельно-проводниковой электротехнической продукции, металлоконструкций, а также реализует проекты в области строительства и оказания услуг по электрификации железнодорожных путей.

По словам генерального директора Группы Синара Михаила Ходоровского, в рамках двустороннего сотрудничества в ближайшее время будет составлен перечень совместных программ, по каждой из которых стороны сформируют дорожную карту реализации. Также будет определен порядок взаимодействия при экспортных поставках, которые в течение года компании намерены реализовать на рынках России, Азербайджана и других стран.