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08.07.2019 15:30
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

На "Иннопроме" показали кабину для оформления загранпаспорта

Текст: Екатерина Призова

Серийный образец программно-аппаратного комплекса для оформления и выдачи загранпаспортов представили на выставке "Иннопром" в Екатеринбурге. Это кабинка, в которой процесс получения биометрических данных, оформление и выдача документов происходит автоматически.

Фото: Мария Гафурова
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"Комплекс позволяет регистрировать биометрические параметры заявителя: изображение лица и отпечатки пальцев. Сканирование документов, удостоверяющих личность, выполняется сразу в двух диапазонах - видимом и ультрафиолетовом", - передает пресс-служба Ростеха.

"Криптобиокабина" проводит двухфакторную биометрическую верификацию заявителя и лишь потом активирует паспорт нового поколения. То есть новинка не только упрощает процесс выдачи документов, но и обеспечивает защиту персональных данных: сведения будут храниться и передаваться в зашифрованном виде.

"Уже в июле 2019 новыми "Криптобиокабинами" будут оснащены первые 14 многофункциональных центров в Москве, Подмосковье, Туле и Краснодаре. Опытная эксплуатация покажет возможности кабины при работе в системе выдачи паспортов", - рассказал исполнительный директор госкорпорации Олег Евтушенко.

Экономика Бизнес Инновации Власть Право Личные документы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург Иннопром-2019
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