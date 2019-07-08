На "Иннопроме" показали кабину для оформления загранпаспорта

Серийный образец программно-аппаратного комплекса для оформления и выдачи загранпаспортов представили на выставке "Иннопром" в Екатеринбурге. Это кабинка, в которой процесс получения биометрических данных, оформление и выдача документов происходит автоматически.

"Комплекс позволяет регистрировать биометрические параметры заявителя: изображение лица и отпечатки пальцев. Сканирование документов, удостоверяющих личность, выполняется сразу в двух диапазонах - видимом и ультрафиолетовом", - передает пресс-служба Ростеха.

"Криптобиокабина" проводит двухфакторную биометрическую верификацию заявителя и лишь потом активирует паспорт нового поколения. То есть новинка не только упрощает процесс выдачи документов, но и обеспечивает защиту персональных данных: сведения будут храниться и передаваться в зашифрованном виде.

"Уже в июле 2019 новыми "Криптобиокабинами" будут оснащены первые 14 многофункциональных центров в Москве, Подмосковье, Туле и Краснодаре. Опытная эксплуатация покажет возможности кабины при работе в системе выдачи паспортов", - рассказал исполнительный директор госкорпорации Олег Евтушенко.