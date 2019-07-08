На "Иннопроме" представили новый низкопольный трамвай

На промышленный выставке "Иннопром-2019" представили новый низкопольный трамвай с системой помощи водителю. Специальные камеры не дают вагону двигаться, если рядом находится препятствие.

Этот трамвай обладает сразу несколькими преимуществами. Во-первых, его производство обойдется дешевле, чем обычных двухсекционных вагонов. Как рассказали в пресс-службе "ПК Транспортные системы", новая разработка - это привычная секция, разделенная пополам и удлиненная с помощью перехода. Она стоит всего на двух трамвайных тележках, что значительно уменьшает стоимость вагона и упрощает его обслуживание. При этом вагон довольно вместительный - в нем может ехать около 200 человек.

Второй несомненный плюс - это безопасность машины. Интерьер полностью алюминиевый - по словам представителей компании-производителя, это сделано с целью обеспечения пожарной безопасности. Большой вклад в сохранность пассажиров вносит и новая система активной помощи водителю. Специальная камера захватывает слепые зоны, которые образуются, например, при повороте, и не дает вагону двигаться, если он может задеть машину или человека. Система на данный момент проходит испытания. Предполагается, что это лишь первый шаг к созданию полностью беспилотного трамвая, который планируют представить в 2021 году.

Особым образом сконструированная кабина также прошла проверку на прочность. Как рассказали в пресс-службе производителя, похожая, но трехсекционная модель, благополучно перенесла столкновение с бетономешалкой. Не пострадали ни водитель, ни пассажиры - кабина полностью поглотила удар. Система безопасности трамвая позволила ему самостоятельно добраться до депо.

Производители позаботились как о комфорте пассажиров - в вагоне есть климат-контроль и табло с расписанием рейсов - так и о комфорте водителя. Кабину трамвая в компании называют "боингом" за особое кресло и новую систему управления, в которой часть кнопок перенесены на подлокотники. Впрочем, если городу такая кабина не по карману, ее можно поменять - модульная система позволяет это сделать, сохранив при этом сам вагон.

Представленная на "Иннопроме-2019" модель пока первая в своем роде - но уже полностью функционирующая. Ее менее модернизированная версия на данный момент курсирует в Санкт-Петербурге. Новый трамвай запустят в серийное производство при наличии заказов от городов.