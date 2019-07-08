На Урале начнут выпускать медную фольгу для смартфонов и авиаприборов

На Кыштымском медеэлектролитном заводе в Челябинской области в будущем году будет запущен цех электролиза медной фольги, который будет выпускать листы толщиной от 9 микрон - тоньше человеческого волоса.

Такая фольга широко используется при изготовлении печатных плат для электроники и приборостроения, например, смартфонов, бытовой техники и авиаприборов, а также при производстве литий-ионных аккумуляторов. В России ее пока не производят, хотя потребность отечественных высокотехнологичных предприятий в этом виде продукции высока. Ожидается, что годовая производительность цеха составит 1200 тонн фольги.

- Сейчас на завод идет поставка оборудования: мы используем японскую технологию, адаптированную под наши условия, - рассказал на "Иннопроме" президент Русской медной компании Владислав Левин. - Первую партию выпустим в конце 2020 года.

Сообщается, что общий объем инвестиций в производство составляет три миллиарда рублей.