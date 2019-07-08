Первые документы о сотрудничестве подписаны на "Иннопроме"

Соглашения о промышленной кооперации между российскими и азербайджанскими предприятиями подписаны на "Иннопроме-2019". Немалую роль в сотрудничестве двух стран отводится Свердловской области.

Вопросы взаимодействия государств обсуждались в ходе рабочей встречи министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова с министром экономического развития Азербайджанской Республики Шахином Мустафаевым.

- Показатели взаимной торговли растут, надеюсь, что такая тенденция сохранится в этом году. Следующая встреча может пройти до конца года в Москве, - заявил по итогам встречи глава Минпромторга России Денис Мантуров.

Средний Урал - один из регионов-лидеров по темпам развития международных контактов. В 2018 году взаимный товарооборот Свердловской области с Азербайджаном составил 95 миллионов долларов.

- Это серьезный рост, почти в два раза, по сравнению с 2017 годом. Во многом успешность взаимодействия обусловлена реализацией соглашения, заключенного между правительством Свердловской области и правительством Азербайджанской Республики, - уточнил губернатор Евгений Куйвашев.

Для уральского индустриального региона приоритетным направлением двустороннего сотрудничества является развитие промышленной кооперации. Предприятия Свердловской области заинтересованы в наращивании объемов экспорта высокотехнологичной, наукоемкой продукции. Также среди перспективных сфер сотрудничества - здравоохранение, культура, образование.

Среди подписанных сегодня на полях международной выставки документов - меморандум о взаимопонимании между бакинской компанией по выпуску электрооборудования ГК "ATEF" и уральским машиностроительным холдингом Группа Синара.