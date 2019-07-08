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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Новые технологии ускорят вагоны

Как повысить эффективность железнодорожных перевозок
Текст: Владимир Кораблев (УрФО)
Российская газета - Урал № 146(7904)
В регионах УрФО и Большого Урала промпроизводство растет. По данным Росстата, в первом квартале 2019 года в ЯНАО его индекс составил 120 процентов к тому же периоду прошлого, в Тюменской области - 106, в Пермском крае - 101. Динамика перевозок по железной дороге - один из индикаторов экономического положения в регионе. Сейчас здесь наблюдается устойчивый "плюс". Объемы своих грузов увеличили металлурги, производители промышленного сырья и сезонной продукции - стройматериалов и щебня. Один из крупнейших железнодорожных операторов региона - Екатеринбургский филиал Первой грузовой компании (ПГК) - с начала года увеличил объем транспортировки нефтепродуктов на 20 процентов в сравнении с тем же периодом 2018-го.

Однако на фоне роста перевозок скорость движения грузовых вагонов по Свердловской железной дороге (СвЖД) падает. Причин несколько: перегрузка основных направлений, нехватка локомотивов, простои вагонов в ремонте, сезонные путевые работы. В результате подвижного состава не хватает, а бизнес теряет деньги. При этом наращивать парки операторы не могут, это только усугубит ситуацию. Оптимальный способ решения проблемы - повышение эффективности управления вагонами. ПГК одной из первых на рынке начала работать над задачей совместно с руководством СвЖД, крупными производственными и торговыми компаниями региона.

Одно из решений - метод сдвоенных операций, когда вагон сначала разгружается, а затем сразу же передается под погрузку на одной и той же станции. При этом специальной подготовки подвижного состава не требуется, поскольку, как правило, груз сходен по свойствам с предыдущим. По словам первого заместителя начальника СвЖД Владимира Геруса, в прошлом году доля таких операций у ПГК составила 70 процентов.

- Мы сократили время простоя вагонов под погрузкой с 3,8 до 3,5 суток, дальность порожнего пробега - на 13 процентов, до 601 километра, - отмечает директор Екатеринбургского филиала ПГК Виталий Кущенко. - В этом году мы сконцентрируемся на сокращении простоя вагонов на выгрузке.

Еще один способ ускорения работы парка - оптимизация ремонтных работ.

- Нередко вагоны приходят под погрузку неисправными, отчего возникает целая цепочка задержек, - поясняет Кущенко. - Тогда мы вместе с грузоотправителями ремонтируем их прямо на станции погрузки. Это позволяет сэкономить от двух до трех суток.

По такой схеме ПГК сотрудничает с Качканарским горно-обогатительным комбинатом, компаниями "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез", "РУСАЛ", "НЛМК-Урал". По разным причинам вагоны могут задерживаться не только на "внешних" станциях и путях, но и на территории предприятий. Заметив это, эксперты ПГК разработали услугу логистического консалтинга.

- Для большинства наших партнеров железнодорожные цеха - непрофильное направление бизнеса, - поясняет Виталий Кущенко. - Мы можем взять на себя организацию работы подъездных путей, ремонт сооружений, подачу и уборку вагонов, взаимодействие с РЖД, планирование графика погрузки. В результате расходы на содержание железнодорожного хозяйства снижаются.

С 2015 года ПГК работает в этом направлении с металлургическими заводами группы компаний "НЛМК-Урал". В итоге партнер смог сократить расходы на содержание железнодорожных цехов на 8-10 процентов и увеличить скорость доставки грузов.

Положительно влияет на эффективность работы и внедрение цифровых сервисов. Например, партнеры ПГК могут в личном кабинете "ПГК-Онлайн" отслеживать движение вагонов со своим грузом на "Яндекс.Картах", прогнозировать прибытие порожних и груженых вагонов, анализировать статистику. Кроме того, в ПГК разработали приложение "Мобильный репортер". С его помощью можно контролировать состояние крытых вагонов, реагировать на запросы клиентов и оптимизировать производственный цикл вагона за счет уменьшения простоев. Если клиент недоволен состоянием подвижного состава, он описывает проблему, делает снимки на смартфон и отправляет их через сервис. Сотрудники ПГК оперативно свяжутся с партнером, уточнят информацию и при необходимости отправят вагон в ремонт.

- ПГК - первая среди операторов компания, которая начала активно использовать IT-технологии. В современном мире клиентам важны удобство и простота контакта, поэтому стараемся идти в ногу со временем, - говорят в Екатеринбургском филиале ПГК.

Экономика Транспорт Железные дороги Digital Технологии УрФО Иннопром-2019
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