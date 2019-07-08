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Выйти из колеи

Уральская добавка увеличивает срок эксплуатации дорожного покрытия
Текст: Людмила Лескова (Свердловская область)
Российская газета - Урал № 146(7904)
На заседании Госсовета, посвященном развитию сети автодорог и безопасному дорожному движению в РФ, глава государства потребовал от региональных властей в ближайшее время принять долгосрочные программы развития отрасли. Это даст возможность строителям планировать работу на длительные сроки, загодя приобретать дорогостоящую технику, резервировать строительные материалы, вкладываться в новые технологии. По мнению экспертов, такая мера даст толчок для роста целого ряда отраслей промышленности, в первую очередь производства материалов для дорожного строительства.
Фото: Пресс-служба комбината "Ураласбест" Ежегодно Ураласбест поставляет заказчикам до шести миллионов тонн щебня с Баженовского месторождения. Фото: Пресс-служба комбината "Ураласбест"
Ежегодно Ураласбест поставляет заказчикам до шести миллионов тонн щебня с Баженовского месторождения. Фото: Пресс-служба комбината "Ураласбест"

Открывающиеся перспективы положительно оценивают на комбинате "Ураласбест", который входит в тройку крупнейших в России производителей нерудных материалов, необходимых для строительства дорог, в частности, щебня различных фракций и щебеночно-песчаных смесей. Предприятие поставляет заказчикам до шести миллионов тонн щебня в год. Технология производства стройматериалов позволяет получить щебень любой фракции и гарантирует производство продукции с заданными качественными характеристиками.

Комбинат первым в России получил сертификат соответствия Регистра сертификации на федеральном железнодорожном транспорте на щебень фракции 25-60. Как подтвердила специальная комиссия РЖД, особый вид щебня, вырабатываемый Ураласбестом из скальных пород, соответствует всем требованиям железнодорожников. За 20 лет, что комбинат выпускает щебень этой фракции, не поступило ни одной рекламации на его качество. Ежегодно в Асбесте производят около одного миллиона тонн такого щебня.

Также Ураласбест стал первым в стране предприятием, получившим международный сертификат на систему менеджмента качества в области производства нерудных строительных материалов по международному стандарту ИСО-9001. В 2019 году, следуя за изменением ГОСТов, комбинат начал производство новых фракций щебня адаптированных европейских стандартов.

- Мы понимаем, что щебень для автомобильных и железных дорог - стратегический материал, - отмечает начальник производственно-технического отдела комбината по асбесту и строительным материалам Василий Савин. - Стратегический он и для нас, поэтому мы планируем наращивать его выпуск. Этому поспособствует запуск дробильно-сортировочной установки. Там уже ведутся пусконаладочные работы.

На комбинате особо отмечают рост поставок щебня, используемого для строительства именно автомобильных дорог.

- Судя по карте реализации продукции, активные работы идут в Свердловской, Тюменской, Омской областях, Республиках Удмуртия и Татарстан, - подчеркивает первый заместитель генерального директора комбината Яков Ременник. - Кстати, в прошлом году тюменские автомобильные дороги, построенные в том числе из асбестовских материалов, признаны лучшими в России.

Повсеместно повысить качество дорожного покрытия поможет уральская разработка - стабилизирующая добавка "Стилобит" для щебеночно-мастичного асфальтобетона. В Асбесте ее выпускают с 2014 года.

Как показал опыт, щебеночно-мастичный асфальтобетон - экономически и технически оправданный вид верхнего слоя дорожного покрытия. Он используется на аэродромах, развязках, городских и междугородных трассах с высоким трафиком и имеет массу преимуществ: прочный, морозо- и трещиностойкий, обладает высокой сопротивляемостью к образованию колеи и способностью к "самозалечиванию". Его шероховатая поверхность повышает сцепление колеса с дорогой, не бликует на солнце и снижает аквапланирование машин в дождь.

- Щебеночно-мастичный асфальтобетон отличается повышенным содержанием битума и особым требованием к каменным материалам, - рассказывает директор производственной компании "Стилобит" (дочернее предприятие Ураласбеста) Петр Мазепа. - В его составе специальный кубовидный щебень, он образует прочный каркас - скелет, который равномерно распределяет нагрузку на покрытие и передает ее нижележащим слоям дороги.

Введение стабилизирующей добавки повышает качество асфальтобетона. Гранулы добавки состоят из комбинированной смеси природных хризотиловых и базальтовых волокон, которые производит Ураласбест: химическая устойчивость хризотилового волокна увеличивает прочность асфальтобетона, базальтовое волокно обладает эффектом микроармирования и препятствует образованию колеи. Добавка удерживает излишки битума в смеси, что продлевает срок службы покрытия.

С применением "Стилобита" уложено около десяти тысяч километров дорог. Уральская стабилизирующая добавка использована на многих региональных трассах в России и Казахстане, участках основных федеральных магистралей, подведомственных Росавтодору (в том числе и платных), на улицах большинства крупных городов России, в том числе Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, при строительстве международного транзитного коридора Западная Европа - Западный Китай и олимпийских объектов в Сочи.

Выпуск добавки "Стилобит" для щебеночно-мастичного асфальтобетона стал удачным примером нового использования хризотила. Хризотил-асбест - натуральный волокнистый материал, который обладает уникальными природными свойствами - огнеупорностью, пластичностью, низкой электропроводностью, устойчивостью к механическим воздействиям. С начала промышленной разработки крупнейшего в мире Баженовского месторождения прошло 130 лет.

Диверсификация производства, создание дочерних структур Ураласбеста - составляющие плана стратегического развития комбината до 2024 года. Здесь продолжается реконструкция горного и обогатительного переделов, проводится техническое перевооружение, внедряются прогрессивные технологии, что обеспечивает повышение производительности труда, снижение энергоемкости, расширение ассортимента выпускаемой продукции.

Между тем

Результаты исследований Уральского филиала ФГУП "РосДорНИИ" показали, что применение щебня производства Ураласбеста позволяет достигать высоких эксплуатационных показателей автомобильных дорог.

Сайт компании www.uralasbest.ru.

Материал подготовлен при участии пресс-службы ОАО "Ураласбест"

Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Иннопром-2019
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