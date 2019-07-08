С нового учебного года абсолютно все первокурсники Тюменского госуниверситета (вуз-участник Проекта 5-100) перейдут на новую форму обучения - индивидуальные образовательные траектории. Занятия у ребят начнутся с "ядерной" программы. Другими словами - базового модуля (Сore). В нем студенты пройдут обязательные дисциплины: "Россия и мир", "Цифровая культура", "Философия: технологии мышления" и "Принципы естественно-научного познания".

Затем идет основной модуль (Major). Его студенты начинают изучать со второго семестра. Это блок профильных дисциплин, из которого строится образование бакалавров. Он составляет 70 процентов всей программы. Диплом государственного образца выдается исходя из выбранного в этом блоке направления подготовки. Кроме того, студенты выбирают дополнительные, "элективные" дисциплины.

Как это выглядит на практике? Допустим, студент-физик знает, что после окончания вуза будет преподавать. Он может выбрать дополнительную квалификацию (Minor) по педагогике. Она будет состоять из нескольких курсов. Выбирать дополнительные треки студенты могут с четвертого семестра. Их будет сопровождать команда наставников.

Кстати

В УрФУ (вуз-участник проекта 5-100) тоже стартуют индивидуальные траектории. Каждый студент получит свое расписание и учебный рейтинг. Систему опробуют 600 первокурсников Института радиоэлектроники и информационных технологий.