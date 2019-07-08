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08.07.2019 17:16
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Синара-Девелопмент и Сбербанк будут развивать цифровую экосистему

В первый день работы международной промышленной выставки "Иннопром-2019", президент компании "Синара-Девелопмент" Александр Пумпянский и председатель Уральского банка Сбербанка Владимир Черкашин заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве.
Фото: Предоставлено Группой Синара Фото: Предоставлено Группой Синара
Фото: Предоставлено Группой Синара

В соответствии с документом "Синара-Девелопмент" стала первым застройщиком в Свердловской области, с которым Уральский банк Сбербанка будет выстраивать партнерские отношения в рамках развития цифровой экосистемы. Стороны договорились организовать составление дорожных карт по каждому из профильных направлений сотрудничества, а также разработать индивидуальные решения и технологии с учетом задач компании. Уже достигнуто соглашение по проекту в области здравоохранения, согласно которому банк предоставит клиентам "Синара-Девелопмент" доступы к телемедицинскому сервису DocDoc, благодаря которому покупатели квартир в жилых комплексах застройщика в качестве подарка смогут получить индивидуальный промо-код для семейного доступа к услуге "Все врачи онлайн".

Фото: Предоставлено Группой Синара
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"Экосистема - это единая платформа, которая связывает потребителей и поставщиков услуг, а точкой входа в эту систему является банк. Внутри экосистемы традиционным банковским продуктам сопутствуют услуги в самых разных областях повседневной жизни человека. Мы видим, как интерес к экосистеме растет и со стороны потребителей, и со стороны бизнеса, в том числе крупного. Соглашение, подписанное сегодня, придаст новое качество сотрудничеству Сбербанка с нашим давним деловым партнером - компанией "Синара-Девелопмент", - отметил Владимир Черкашин, председатель Уральского банка Сбербанка.

"Для нас важно выйти на новый уровень взаимодействия с одной из самых высокотехнологичных компаний. Подписание соглашения позволит "Синара-Девелопмент" реализовать комплекс инновационных решений не только в сфере строительства, но и в предоставлении покупателям недвижимости дополнительных услуг", - подчеркнул Александр Пумпянский, президент компании "Синара-Девелопмент".

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