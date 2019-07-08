Министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин рассказал "РГ" о вкладе Иннопрома в развитие региональной промышленности, о том, что уральские заводы "умнеют" и как малому бизнесу представить свою продукцию всему миру.

Иннопром - один из тех проектов, которые губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев (справа) держит на личном контроле. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Сергей Валентинович, в этом году в Свердловской области в десятый раз проходит Иннопром. На ваш взгляд, проведение выставки сказалось на развитии региона?

Сергей Пересторонин: Ежегодно на Иннопроме демонстрируют свои возможности не менее 30 свердловских предприятий и компаний. В этом году, учитывая, что одновременно с выставкой проходит Глобальный саммит производства и индустриализации GMIS-2019, наших участников будет больше, чем, скажем, годом ранее: на 32 выставочных стендах промпредприятий и холдингов представлено 42 компании.

Результаты тоже налицо: в 2018 году с участием нашего министерства подготовлены и подписаны восемь соглашений о сотрудничестве, в этом году планируется подписать пять документов. Мероприятия мирового уровня способствуют активному развитию кооперационных связей. Сегодня со своими предложениями на нас выходят немцы, белорусы, китайцы, швейцарцы... И нам есть что предложить инвесторам - сырье, площадки и компетенции. Например, какой еще регион может похвастать наличием 23-х академических и 80-ти отраслевых институтов?

Тема нынешнего Иннопрома - "Цифровое производство: интегрированные решения". Какие вы видите перспективы развития этого направления и есть ли уже достойные наработки в нашей области?

Сергей Пересторонин: Нам, безусловно, есть что показать. В области принята концепция "Умный регион", включающая направление "Умная экономика". Используя мировой опыт и отечественные ноу-хау, мы движемся в сторону построения "умных" производств. К примеру, на Уральском оптико-механическом заводе организовали сквозной высокоавтоматизированный процесс от концептуального проектирования до выпуска готовой продукции. Все изделия проектируются онлайн в подразделениях конструкторского бюро, находящихся в разных городах: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске. В результате внедрения этой системы внутренний документооборот завода на 90 процентов стал безбумажным, а производительность работы конструкторов выросла на 50 процентов. Значительно сократился срок разработки сложных изделий - с момента возникновения идеи до запуска в серийное производство.

Построение эффективной производственной системы идет и на Уралвагонзаводе. В марте здесь утверждена дорожная карта для механосборочного цеха № 3, на очереди - проект для центра исследований и испытаний материалов. В их основе лежит опыт внедрения таких систем в четырех цехах предприятия, где удалось получить реальный экономический эффект и пересмотреть организацию производственных процессов.

Уралмашзавод продолжает реализацию программы цифровизации производства. В эксплуатацию запущена автоматизированная система циклового планирования, которая позволит предприятию быстрее реагировать на потребности рынка и моделировать загрузку мощностей на несколько лет вперед.

Какой еще регион может похвастать наличием 23-х академических и 80-ти отраслевых институтов?

Стенд Свердловской области чем-то удивит? На что сегодня сделан акцент в презентации нашего региона?

Сергей Пересторонин: В этом году наша экспозиция посвящена нескольким темам: 85-летие Свердловской области, реализация национальных проектов, продвижение региона как места, комфортного для жизни и ведения бизнеса.

Экспозиция разделена на несколько зон. Презентационная площадью 200 квадратных метров предназначена для проведения ключевых деловых мероприятий. Она оснащена современным оборудованием для проведения "экшен-презентаций". Вторая, так называемая зона проектов, в этом году, надеемся, станет точкой притяжения посетителей. Здесь создано интерактивное пространство, разделенное на три сектора, посвященных экономике, экологии и национальным проектам. В первом представлены крупные инфраструктурные и инвестиционные проекты региона, которые преобразуют среду обитания. Это, например, особая экономическая зона "Титановая долина", индустриальные парки "Богословский", "ПРО БИЗНЕС ПАРК", "Синарский", Химпарк "Тагил". В секторе "Экология" можно ознакомиться с такими бизнес-инициативами как туристско-рекреационный кластер "Гора Белая", научно-технологический центр "Татищев", культурно-просветительский центр "Эрмитаж-Урал", спортивно-рекреационный кластер "Шарташский лесопарк". В интерактивной зоне "Национальные проекты" доступна информация об их реализации в Свердловской области.

Таким образом, региональные предприятия и крупные бизнес-инициативы будут представлены в новом формате: вместо традиционных стендов - интерактивная презентация проектов на мультимедийном экране.

У участников форума и выставки есть возможность продемонстрировать и увидеть новинки, отражающие ключевые векторы технологического развития страны

Свердловская область - регион большой промышленности, но за рубежом востребована и продукция наших малых, средних предприятий - это показало недавно завершившееся Российско-Китайское ЭКСПО. Как на такой бизнес влияет участие в глобальных форумах?

Сергей Пересторонин: На площадках форума и выставки есть возможность продемонстрировать и увидеть новинки, отражающие ключевые векторы технологического развития страны, выстроить диалог между производителями и потребителями промышленной продукции, привлечь к ней представителей различных государств и научных организаций. Основная часть посетителей выставки - профессиональные покупатели из разных стран мира, специалисты промышленных предприятий, принимающие решения о внедрении в производство новой продукции и технологий. Посещая площадку Иннопрома, любой бизнесмен может запланировать с ними встречу, обсудить интересующие вопросы, подписать договор и заключить контракт. На сайте мероприятия работает новый сервис - система MatchMaking. Это интерактивная площадка для поиска партнеров и назначения деловых встреч как отдельных представителей, так и делегаций бизнеса, органов государственной власти, ассоциаций. С ее помощью можно сделать участие в выставке еще продуктивнее: больше бизнес-контактов, больше переговоров, больше пользы.