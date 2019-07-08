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08.07.2019 15:37
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

ТМК и УрФУ заключили соглашение о сотрудничестве

Сегодня в рамках международной промышленной выставки "Иннопром-2019" Трубная Металлургическая Компания (ТМК) и Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина (УрФУ) заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали генеральный директор ТМК Игорь Корытько и проректор по науке УрФУ Владимир Кружаев.
Фото: Предоставлено ТМК Фото: Предоставлено ТМК
Фото: Предоставлено ТМК

Соглашение нацелено на расширение и углубление сотрудничества между ТМК и УрФУ. Оно предусматривает совместную работу по ряду направлений. В частности, речь идет о цифровизации и информационных технологиях, профориентации, образовательных услугах, консалтинговой, научно-исследовательской и экспертной деятельности.

Фото: Татьяна Андреева/ РГ
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Первыми проектами в рамках данного соглашения станет консалтинговая работа по унификации и цифровизации кадрового администрирования ТМК. Кроме того, с сентября будет дан старт обучению первой группы сотрудников компании в рамках новой разработанной совместно с УрФУ и Корпоративным университетом ТМК2U магистерской программы по управлению металлургическим предприятием.

ТМК давно и успешно взаимодействует с университетом, прежде всего в научной и образовательной сферах. Так, с 2018 года ТМК выступает партнером всероссийской олимпиады "Я - профессионал", в рамках которой вместе с УрФУ является организатором Зимних школ по ряду направлений. Кроме того, ТМК совместно с компанией SAP открыла в вузе инновационную лабораторию SAP Next-Gen Lab. В ней студенческо-преподавательский коллектив УрФУ занимается разработкой решений с использованием новейших технологий.

"ТМК и УрФУ связывают давние партнерские отношения, которые носят стратегический характер. Они нацелены на формирование симбиоза промышленности, науки и образования. Новое соглашение позволит нам увеличить количество прорабатываемых тем в рамках совместных исследований и расширить наше взаимодействие в разработке инновационных решений", - отметил Игорь Корытько.

Экономика Отрасли Промышленность Общество Образование Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Иннопром-2019
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