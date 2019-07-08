Ежегодно профильные вузы ведут подготовку более ста молодых специалистов по целевым направлениям от предприятия "Транснефть - Сибирь". Здесь уделяют большое внимание подготовке квалифицированных рабочих и инженеров, повышают мотивацию персонала к высокопроизводительному труду и поддерживают престиж рабочих профессий, ведь ответственность колоссальна: магистральные нефтепроводы "Транснефть - Сибирь" тянутся по огромной территории Западной Сибири на девять с лишним тысяч километров. Обслуживанием и обеспечением безопасности этой масштабной системы занимаются более десяти тысяч человек. Очевидно, что от их квалификации во многом зависит слаженная работа всего комплекса, а значит, и безаварийная транспортировка нефти.

Нефтепроводчиков с высшим образованием готовят в профильном вузе региона - Тюменском индустриальном университете (ТИУ). По направлению от "Транснефть - Сибири" в него ежегодно принимают около ста человек на разные курсы. Пока студенты постигают азы будущей специальности, отдел кадров предприятия следит за их успеваемостью, общественной жизнью, организует технические экскурсии на производственные объекты, где будущие нефтепроводчики знакомятся с деятельностью предприятия и его корпоративной культурой. Все они проходят практику на объектах предприятия, встречаются с его руководством и главными специалистами, а после защиты дипломов гарантированно трудоустраиваются в подразделения нефтетранспортного предприятия. При таком подходе выпускникам легче адаптироваться на производстве.

Вуз и предприятие сотрудничают не первый год. Например, на средства нефтетранспортной компании в университете оборудована мультимедийная аудитория, открыт интерактивный многофункциональный холл. Ежегодно преподаватели и студенты Тюменского индустриального университета получают сертификаты о назначении выплат и именных стипендий ПАО "Транснефть". На предприятии подчеркивают, что цель поддержки преподавательского состава - сохранение и наращивание научно-педагогического потенциала вуза, привлечение новых научных сотрудников, обеспечение преемственности научно-педагогических школ.

- Преподаватели могут направить полученные средства на повышение своей квалификации, подготовку и публикацию лекций, методических пособий или учебников, - говорит заместитель генерального директора по управлению персоналом и общим вопросам "Транснефть - Сибири" Ариф Алиев. - Кроме того, средства могут пойти на завершение экспериментальных и теоретических исследований для диссертации и подготовку к ее защите, а также внедрение в учебный процесс современных информационных технологий: компьютерных тренажеров, мультимедийного сопровождения читаемых курсов, дистанционного обучения и так далее.

На предприятии уверены: нельзя прекращать учиться. поэтому специалисты "Транснефть - Сибири" постоянно повышают квалификацию

Именные стипендии стимулируют студентов и поддерживают тех, кто показывает наилучшие достижения в учебе и научной работе. Впрочем, на предприятии уверены, что нельзя прекращать учиться, даже если диплом (а то и не один) уже получен. Именно поэтому руководители и специалисты предприятия "Транснефть - Сибирь" постоянно получают новые знания, повышают квалификацию и при необходимости проходят профессиональную переподготовку в Тюменском индустриальном университете и других нефтегазовых вузах страны - Уфимском государственном нефтяном техническом университете, Российском государственном университете нефти и газа имени Губкина и других. В этих вузах по краткосрочным, среднесрочным и долгосрочным программам обучают и специалистов из кадрового резерва.

Рабочими кадрами нефтепроводную отрасль обеспечивает и частное образовательное учреждение "Тюменский нефтепроводный профессиональный колледж" (ТНПК), учредителем которого стало предприятие "Транснефть - Сибирь". Работа в колледже ведется по двум направлениям. Первое - это профессиональное обучение, включающее подготовку новых рабочих, их переподготовку и повышение квалификации, а также дополнительное профессиональное обучение руководителей и специалистов на курсах целевого назначения. Все они получают знания на пяти отделениях: технологического оборудования, энергооборудования, сварки и дефектоскопии, автоматизированных систем управления и спецтехники. Второе направление - это среднее профессиональное образование по трем рабочим профессиям: электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, машинист технологических насосов и компрессоров. Сюда с удовольствием идут учиться молодые люди, уже имеющие высшее образование. После окончания колледжа выпускники получают дипломы государственного образца.

Выпускники ТНПК пополняют трудовой коллектив предприятия уже более десяти лет. С 2005-го по 2019 год колледж выпустил свыше 1840 высококвалифицированных представителей рабочих профессий, востребованных в нефтегазовом секторе. Из них 780 человек отучились по государственному набору по договору с правительством Тюменской области, более 1100 - по направлению от организаций компании "Транснефть". Свыше 760 выпускников трудоустроено на объекты "Транснефть - Сибири".

Вклад в профессиональное развитие персонала дает результаты: многие годы текучесть кадров на предприятии остается минимальной - в основном люди просто уходят на заслуженный отдых.

Тем временем

На территории отделения среднего профессионального образования ТНПК в поселке Винзили Тюменского района закончилось строительство полигона для практического обучения электромонтеров. Тренажер оснащен воздушной линией электропередачи ВЛ-6(10) кВ на учебных опорах. Это не первый учебный полигон: в 2017 году на базе колледжа был построен тренажер "Электрохимическая защита подземных металлических сооружений от коррозии. Методы контроля ЭХЗ. Практика электрометрических измерений и испытаний". Создание полигонов для обучения инженерно-технических работников и рабочего персонала позволяет повышать качество подготовки специалистов для предприятия "Транснефть - Сибирь".