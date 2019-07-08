В 2019 году на Новоуральской промышленной площадке планируют изготовить и продать от двух до шести полипорошковых 3D-принтеров. Принципиальное отличие этой разработки от уже существующих на рынке в том, что она может формировать сложнопрофильные детали не из одного металлического порошка, а из нескольких. Создание таких принтеров стало одним из видов неядерного бизнеса лидера российской атомной промышленности - Уральского электрохимического комбината (УЭХК).

Это старейшее отечественное предприятие по обогащению урана, в 2019 году ему исполняется 70 лет. До сих пор оно остается крупнейшим в мире: почти половина всех российских разделительных мощностей располагается в Новоуральске. В августе 1945 года Государственный комитет обороны СССР постановил создать спецкомитет для руководства всеми работами по использованию атомной энергии. Его главной задачей стала организация промышленного производства урана-235 и плутония-239 (оба изотопа способны обеспечить самоподдерживающуюся цепную ядерную реакцию). Уже в январе 1946 года в Новоуральске началось строительство завода, а первую продукцию - уран, обогащенный газодиффузионным методом, - он выдал в ноябре 1949-го. Именно с этой даты отсчитывает свою историю Уральский электрохимический комбинат.

В конце 50-х годов прошлого века на государственном уровне было принято решение перевести производство на более эффективную технологию разделения урана - центрифужную (турбинную), требующую в 17-20 раз меньше электроэнергии. В 1962-1964 годах в Новоуральске был введен в эксплуатацию первый в мире газотурбинный завод по обогащению урана.

Интенсивное развитие атомной энергетики в конце 60-х - начале 70-х годов ХХ века повысило мировой спрос на низкообогащенный уран. Для организации поставок во Францию на УЭХК с нуля создали технологию перелива обогащенного урана в контейнеры зарубежных заказчиков. В 90-е годы для российско-американской программы "Мегатонны в мегаватты" УЭХК разработал, внедрил и запатентовал уникальную технологию переработки высокообогащенного урана в низкообогащенный.

В конце прошлого века комбинат стал инициатором создания программы модернизации отрасли разделительного производства до 2010 года. Все эти годы он наращивает мощности, развивается. За годы эксплуатации газоцентрифужной технологии в производство было запущено десять поколений машин. Надежность и безопасность технологии обеспечивается оптимальной конструкцией современных газовых центрифуг и многократно резервированным электропитанием, высоким уровнем аварийной защиты.

Дочернее предприятие УЭХК смогло выйти на мировой автомобильный рынок

Сегодня УЭХК входит в разделительно-сублиматный комплекс Топливной компании Росатома ТВЭЛ. Программа развития предприятия включает целый спектр проектов - от обновления разделительных мощностей до внедрения информационных технологий, реализация которых позволит сохранить за комбинатом статус крупнейшего в мире обогатительного предприятия. На УЭХК приходится около 20 процентов обогатительных мощностей в мире.

Промышленное разделение изотопов урана остается приоритетным направлением бизнеса предприятия. В 2018 году оно принесло компании почти 95 процентов общей выручки - 21,2 миллиарда рублей. Задел на будущее для УЭХК - модернизация оборудования без остановки производства, в которую было инвестировано около восьми миллиардов рублей.

Развивается и неядерное направление. Сегодня на территории Новоуральска работает многопрофильный кластер. Его предприятия оказывают услуги УЭХК, а также самостоятельно выходят на внешний рынок, осваивают высокотехнологичную продукцию. Совместно с одной из таких компаний - "Центротех" (предприятие ТВЭЛ) - УЭХК разрабатывает упомянутые выше 3D-принтеры от идеи до производства. Комбинат выступил индустриальным партнером проекта создания двухпорошкового двухлазерного принтера. В 2015 году он выиграл грант Министерства образования РФ и получил на эти цели 215 миллионов рублей, собственные инвестиции составили около 150 миллионов. Сегодня на промплощадке комбината создается участок аддитивных технологий, а в "Центротехе" заработает участок изготовления порошков из стали, титана, никеля, алюминия и их сплавов. Вместе с компанией-интегратором по аддитивным технологиям РусАТ будут отрабатываться различные режимы плавки, чтобы продавать принтеры с технологией изготовления деталей.

Дочернее предприятие УЭХК "Экоальянс", также работающее на новоуральской площадке, стало единственным российским производителем каталитических систем и смогло выйти на мировой автомобильный рынок. Здесь разрабатывают катализаторы для любых двигателей - дизельных, газовых или бензиновых - различной мощности по стандартам от Евро-3 до Евро-6. Последнее ноу-хау уральского предприятия - разработка систем снижения токсичности отечественных автомобилей для рынков Европы, соответствующих нормам ЕВРО-6с,d. Благодаря созданию унифицированного дополнительного нейтрализатора с возможностью диагностики неисправности, автомобили ЛАДА 4х4 и ЛАДА Веста сертифицированы в европейских сертификационных центрах UTAC и TV на соответствие нормам ЕВРО-6d и допущены к продаже в Европе. Кстати, именно "Экоальянс" поставляет каталитические блоки по проекту создания автомобилей для первых лиц государства "Кортеж".

Еще одно перспективное направление - производство литий-ионных аккумуляторов. Накопители электроэнергии были разработаны в "Центротехе" при активном участии комбината. Сегодня УЭХК перевел весь собственный напольный транспорт с кислотных свинцовых аккумуляторов на литий-ионные. Это безопасно и экономически выгодно. Более того, новые аккумуляторы быстрее набирают емкость и выдерживают большее количество циклов зарядки - до трех-пяти тысяч. Машиностроительный завод имени Калинина использует эти аккумуляторы для производства современных электропогрузчиков. Также "Центротех" заключил соглашение на поставку накопителей для электробусов с одним из российских производителей.

Справка

По соглашению с правительством области на реализацию общественно значимых проектов Новоуральска только в 2018 году направлено 300 миллионов рублей. Всего же с 2012-го по 2018 год на социально-экономическое, инновационное и инфраструктурное развитие города перечислено около двух миллиардов.