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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Уральский вуз договорился об использовании немецкого ПО

Текст: Мария Гафурова

Уральский государственный экономический университет будет использовать новейшие информационные технологии в образовательном и научном процессах. Соответствующее соглашение было подписано сегодня на выставке "Иннопром-2019".

Лицензионное соглашение подписали ректор УрГЭУ Яков Силин и генеральный директор SAP Андрей Филатов. На основании этого договора уральский вуз войдет в альянс - международную академическую программу, которая позволяет студентам со всего мира получить навыки по работе с современными IT-решениями. Как рассказал заведующий кафедрой бизнес-информатики, доктор экономических наук Дмитрий Назаров, такое соглашение позволит вузу выйти на более высокую ступень международного развития и принимать активное участие в мировом экспорте российского образования.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Свердловские студенты получат полный доступ к лицензионным продуктам компании, а также к научным материалам и IT-ландшафтам. Специалисты немецкой компании также активно участвуют в подготовке учащихся. Новое соглашение позволит реализовать программы по повышению квалификации и переподготовке сотрудников компаний на базе университета.

- Нам важно, чтобы будущие экономисты, маркетологи, финансисты приобрели практические навыки работы в современных информационных системах, используемых российскими и международными компаниями. В период цифровой революции, новой индустриализации уральской промышленности, совместная работа университета с ведущими разработчиками программного обеспечения − это гарантия высокого качества подготовки специалистов для цифровой экономики, - отметил ректор вуза Яков Силин.

Кстати, это не первый опыт сотрудничества уральского университета и немецких разработчиков: с 2012 года специалисты регионального офиса начали проводить лекции и мастер-классы в вузе. Сейчас уже сами преподаватели смогут участвовать в разработке новых программ и на их основе создавать собственные методические материалы.

Общество Образование Экономика Бизнес Инновации Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Иннопром-2019
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