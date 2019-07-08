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УрФУ представит на Иннопроме перспективные проекты
Текст: Юлия Вострецова (Екатеринбург)
Российская газета - Урал № 146(7904)
В международной промышленной выставке активное участие принимают и вузы, в первую очередь главная кузница инженерных кадров - Уральский федеральный университет. Что он планирует показать в этом году на своем стенде и на форуме, рассказал первый проректор УрФУ Сергей Кортов.
Фото: Дарья Плетнева / Фотоклуб УрФУ Сергей Кортов (справа) демонстрирует достижения разработчиков УрФУ. Фото: Дарья Плетнева / Фотоклуб УрФУ
Сергей Кортов (справа) демонстрирует достижения разработчиков УрФУ. Фото: Дарья Плетнева / Фотоклуб УрФУ

Сергей Всеволодович, университет ежегодно очень масштабно представлен на Иннопроме. С какой целью?

Сергей Кортов: Мы расцениваем международную промышленную выставку как основную площадку, где УрФУ представляет свои возможности, наиболее серьезные проекты развития партнерам, действующим и потенциальным, и подписывает соглашения с ними. Это очень важно, ведь все наши проекты носят кооперационный характер.

Кроме того вуз участвует в качестве организатора и соорганизатора в мероприятиях деловой части форума, которые проходят на стендах наших партнеров, прежде всего правительства Свердловской области.

Приведите, пожалуйста, примеры проектов, которые стали возможны именно благодаря участию в Иннопроме.

Сергей Кортов: Это совместный проект с компанией SAP - учебный центр, о создании которого мы договорились в прошлом году и в течение года при содействии Трубной металлургической компании развиваем этот проект. Также в прошлом году мы обсудили создание центра цифрового инжиниринга с компанией Advance Engineering, совместно подали заявку и выиграли конкурс, и сейчас такой центр в университете создан. На Иннопроме-2018 также было подписано четырехстороннее соглашение о создании центра ядерной медицины в Свердловской области.

Что вуз представит на Иннопроме в этом году, в том числе в деловой части форума?

Сергей Кортов: В деловой части у нас самая большая программа за последние годы. Обычно мы проводим 6-8 мероприятий, а в этом году уже запланировано 12. Плюс подписание 10-11 соглашений. Это серьезный замах.

Прежде всего на повестке дня мероприятия, связанные с созданием межрегионального научно-образовательного центра (НОЦ) мирового уровня: в рамках выставки состоится подписание трехстороннего соглашения между Свердловской, Челябинской и Курганской областями, партнерского соглашения с потенциальными участниками проекта, а также с Росатомом.

Второе важнейшее направление работы - продвижение Инновационной инфраструктуры УрФУ. Мы, в частности, предполагаем участвовать в GMIS в мероприятии под названием Innovation Theater и выставке международных проектов, где УрФУ представит проекты своих малых инновационных предприятий, а также организуем панельную дискуссию о технологическом предпринимательстве как эффективном механизме инновационно-технологического развития компании.

Также в рамках Иннопрома будет работать акселератор УрФУ, который стал уже традиционным и всегда привлекает большое внимание. Фактически для корпораций это способ собрать из внешней среды ключевые идеи в той области, которая их интересует.

И еще одно мероприятие - панельная дискуссия, посвященная работе с талантливыми детьми, где будут представлены модели развития единого образовательного пространства региона.

На Иннопроме-2019 мы также продемонстрируем результаты создания и развития на базе УрФУ инжинирингового центра цифровых технологий машиностроения, начало которому было положено на прошлогодней выставке. Мы проведем круглый стол и подпишем соглашение с Siemens о реализации совместного проекта.

У государства, корпораций, общества появился запрос на технологическое предпринимательство

Еще в то время, когда слово "инновация" мало кто знал, в УрФУ было создано особое подразделение - Инновационная инфраструктура. В каком направлении эта деятельность вуза будет развиваться в ближайшие годы?

Сергей Кортов: На наш взгляд, самым актуальным будет технологическое предпринимательство. У государства, корпораций, общества появился запрос на его развитие как некой экосистемы, среды, где молодежь и активные изобретатели смогут найти возможности для воплощения своих идей и превращения их в новые продукты и технологии. Я думаю, это направление в ближайшие несколько лет будет приоритетным в деятельности Инновационной инфраструктуры УрФУ.

Какие самые яркие проекты планируется начать в ближайшее время?

Сергей Кортов: Прежде всего, конечно, создание НОЦ - это наиболее масштабный проект, с которым университет будет работать. Не только потому, что в нем участвуют три субъекта РФ и три ведущих вуза из Свердловской, Челябинской и Курганской областей, но и потому, что результатом должно стать создание разработок и продуктов мирового уровня, для чего центр будет взаимодействовать и с научными институтами УрО РАН, и с исследовательскими центрами других стран.

Второе - нас ждет подготовка к Универсиаде-2023. Безусловно, это будет крупнейший инфраструктурный и социальный проект, который окажет огромное влияние на дальнейшее развитие вуза и Екатеринбурга, прежде всего позволит УрФУ получить современный, достойный федерального университета кампус. Третий проект - создание инновационного научно-технологического центра "Татищев", заявка на его реализацию будет подана в Минэкономразвития РФ в ближайшее время. Важным этапом развития университета является запуск циклотронного центра ядерной медицины, который состоится уже в августе. И, конечно, мы начали активно готовиться к 100-летию УрФУ, которое будет в 2020 году. Так что на ближайшие годы мы работой обеспечены.

Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург Иннопром-2019
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