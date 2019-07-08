В Екатеринбурге фасады и киоски превратили в объекты искусства

В минувшие выходные в столицу Среднего Урала приехали известные стрит-арт художники из России и Европы. Уже в десятый раз городские объекты - фасады домов, бетонные заборы, трансформаторные будки, газетные киоски - превратились в объекты искусства, хоть и уличного, негалерейного, но серьезного.

- А Екатеринбург за это время создал себе репутацию российской столицы уличного искусства, лаборатории, где художники и дизайнеры могут свободно экспериментировать, - говорит сооснователь и руководитель фестиваля Константин Рахманов.

От экспериментов нынешнего лета разбегаются глаза. Испанский художник Amparatio изобразил красно-белую кнопку Ютуба, эта остроумная работа ловит зрителя на крючок любопытства и заставляет выискивать единственно возможный ракурс. Глухая стена между домами стараниями москвича Артема Стефанова превратилась в необычный объект под названием "Дисперсия #5", выполненный в диджитал-стилистике. Fanakapan, уличный художник из Лондона, на чьи знаменитые работы в технике гиперреализма засматриваются жители многих городов Европы, изобразил на фасаде дома инопланетянина и космонавта, любующихся звездами. А художник-каллиграф Покрас Лампас и вовсе превратил площадь Первых пятилеток на Уралмаше в красно-черный супрематический крест, на котором при желании можно будет прочесть фрагменты знаменитого "Манифеста" Казимира Малевича. Это, кстати, самая масштабная работа на фестивале, размер композиции составляет около 6 600 квадратных метров, и над ней двадцать человек три дня работали от рассвета до заката.

Позади остались споры о том, искусство ли стрит-арт, а может, безобразие и вандализм, и понятны ли далеким от искусствоведения прохожим все эти выкрутасы модернистских художников. За прошедшие десять лет Екатеринбург полюбил фестиваль и "присвоил" его себе.

- В этом году нам пришлось выбирать двадцать пять объектов для работы из более чем двухсот заявок, поданных горожанами, - говорит координатор фестиваля и руководитель волонтерского движения Анна Клец. - А волонтеров у нас даже больше, чем художников.

Горожане и сами охотно брали в руки кисти и баллончики с краской - во дворе Дома Печати было предусмотрено специальное пространство для совместного творчества. Участвовали горожане и в выборе объектов для реставрации. За всю историю фестиваля было создано около пятисот уникальных арт-объектов, многие из которых стали достопримечательностями для туристов, к ним водят экскурсии, но уличное искусство бессильно перед непогодой. За три дня отреставрировали три из них, работа будет продолжена. Организаторы "Стенограффии" совместно с администрацией Екатеринбурга объявили также о создании каталога объектов уличного искусства с целью последующего их сохранения и реставрации.

А фестиваль "Стенограффия", завершив работу на исторической родине, отправился в большой гастрольный тур по тринадцати городам России от Санкт-Петербурга до Оренбурга и Ханты-Мансийска.