Видео: Робот-бариста сварил кофе для посетителей "Иннопрома"

Робот-бариста вызвал ажиотаж у посетителей международной выставки "Иннопром".

Необычное решение представила белорусская компания по проектированию и сбору роботов.

- В определенный момент мы задумались, можем ли мы сделать какое-то интересное решение, которое может быть востребовано массой людей, а не только промышленностью. Так и родилось это решение. Здесь задействована покупная кофе-машина очень хорошего качества, все необходимые приспособления для приготовления напитка, с которым работает человек-бариста, но тут задействован робот, и очень успешно, - рассказал начальник отдела продаж компании Максим Тев.

Как рассказали на стенде, чтобы создать роботизированного бариста потребовалась помощь настоящего. Причем такого, который занимал призовые места на профессиональных конкурсах.

- Наша идея в том, что при помощи робота качество напитка всегда повторяемо. Робот не может ошибиться, не может нарушить технологию, не может отступить от нее, потому что устал, не в настроении, не в духе. Полностью автономная роботизированная кофейная точка, - пояснил Тев.

Стаканчик латте для корреспондента "РГ" робот приготовил ровно за две минуты. На наш субъективный взгляд, напиток действительно получился вкусным.