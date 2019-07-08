Видео: Уралец создал плавающий экскаватор для очистки рек от мусора

Умелец из Челябинской области Артем Карпов придумал и создал плавающий экскаватор для очистки водоемов от ила и мусора. Назвал он свою разработку незатейливо - "Ромашка".

Машина представляет собой плавучую платформу с гребными колесами, на ней установлен экскаватор и кузов, рассчитанный на четыре кубометра. Правда, "Ромашка" может почистить дно лишь на глубине до двух метров. Хотя этого достаточно, чтобы, например, привести в порядок озеро в родном городе изобретателя Касли.

"Живу на берегу озера, берег представляет собой болото. Было желание очистить его и купаться, плавать на лодке. Вот так и пришла идея построить экскаватор", - рассказал ОТР Артем Карпов.

Кстати, ил, поднятый со дна, он намерен тоже пускать в дело: использовать как удобрение на своем огороде.

На будущий год челябинец запланировал модернизировать экскаватор и очистить уже более крупное озеро - Тургояк, этот красивейший уральский водоем, как говорят, не уступает Байкалу.